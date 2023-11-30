Форум проектировщиков и архитекторов Подмосковья пройдет 8 декабря

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«Первую сессию форума посвятим градостроительному анализу - важнейшему этапу предпроектной проработки, с которого начинается любая успешная реализация. Также расскажем о мастер-плане и коснемся разработки проектов межевания территории и планировки территории для СНТ. Вторую часть форума посвятим культурным проектам», - рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

На мероприятии наградят победителей конкурса «Лучший объект социальной инфраструктуры». Подробную программу форума можно увидеть на сайте eevents.ru/vii-forum-proektirovshchikov-moskovskoy-oblasti.

Встреча состоится 8 декабря в Центральном доме архитектора (Москва, Гранатный переулок, 7). Начало в 12:00. Вход свободный, но понадобится регистрация по ссылке: eevents.ru/vii-forum-proektirovshchikov-moskovskoy-oblasti/registration.

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