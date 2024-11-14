14 ноября 2024, 10:32

Форум предпринимателей провели в Жуковском

Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Мероприятие «Человек — основа бизнеса» проводится в городском округе уже в четвертый раз. В этом году основными темами стали финансы, консалтинг и профориентация.

Участники форума смогли задать волнующие их вопросы представителям банковской сферы и налоговых органов, учебных заведений и предприятий Жуковского. Для посетителей также работала ярмарка вакансий, на которой можно было пообщаться с потенциальными работодателями.

На мероприятии также присвоили статус и вручили сертификаты новым участникам проекта «Сделано в Жуковском». Кроме того, на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией муниципалитета, Торгово-промышленной палатой и общественной организацией «Движение жизни».

Глава городского округа Борис Аубакиров назвал подписание документа новым этапом взаимодействия между некоммерческим сектором, гражданским активом и муниципалитетом. Целью сотрудничества является развитие предпринимательства, культуры и туризма в Жуковском.

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Бизнес Жуковский
14 ноября 2024, 10:31
Ветеран войны из Жуковского Мария Сердюк отметила 102-й день рождения
Пресс-служба администрации г.о. Жуковский
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Ветерану Великой Отечественной войны Марии Анисимовне Сердюк 12 ноября исполнилось 102 года. С этой знаменательной датой ее поздравил глава городского округа Борис Аубакиров.

Руководитель муниципалитета назвал Марию Анисимовну настоящим героем. «Женщина с большой буквы, невероятно светлый и добрый человек. От всей души желаю ей крепкого здоровья», - сказал Борис Аубакиров.

Мария Сердюк родилась в крестьянской семье в казахском селе Успеновка. После окончания школы в Рязанской области, куда переехали ее родители, девушка поступила в Московский авиационный институт, но закончить его не успела.

Сразу после начала Великой Отечественной войны Мария записалась на курсы медсестер Российского общества Красного Креста, свидетельство об окончании которых до сих пор хранит. Проработав некоторое время в воронежском госпитале, медсестра попала на фронт и всю войну прошла вместе с 208-м линейным батальоном связи.

После окончания войны Мария вышла замуж и получила высшее образование в Московском авиационно-технологическом институте. Работала инструктором промышленного отдела Раменского горкома партии и в Раменском приборостроительном конструкторском бюро, откуда вышла на пенсию.

Мария Анисимовна награждена орденами Александра Невского, и Отечественной войны II степени, а также несколькими медалями. Является почетным гражданином Жуковского.

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Ветераны Жуковский Великая Отечественная война
14 ноября 2024, 10:29
Студенты колледжа в Красногорске познакомились с профессиями в туризме
Пресс-служба администрации г.о. Красногорск
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Мероприятие «День карьеры» провели в отеле DoubleTree by Hilton Moscow-Vnukovo Airport. В нем поучаствовали студенты колледжа из Красногорска. Они познакомились с профессиями в сфере гостеприимства.

Для будущих специалистов провели экскурсию по отелю, мастер-классы, викторины и розыгрыши. В их рамках рассказали о работе в сфере гостеприимства.

Поддержку организации оказал Hilton Garden Inn Moscow New Riga 4*. Такое взаимодействие важно для качественной подготовки квалифицированных кадров для индустрии гостеприимства.

По мнению участников, «Дни карьеры» дают студентам и преподавателям колледжа возможность получить опыт и знания, которые им пригодятся в будущем.

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Красногорск Туризм
14 ноября 2024, 10:29
Глава Мытищ Юлия Купецкая провела личный прием жителей
Пресс-служба администрации г.о. Мытищи
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Очередная встреча главы муниципалитета Юлии Купецкой с жителями прошла 11 ноября в администрации городского округа. Горожан волновали вопросы благоустройства, работы управляющей компании и установки камер видеонаблюдения в домах.

Юлия Купецкая приняла решение о дополнительном обследовании территории в микрорайоне 25А, которое будут проводить областное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, управляющая компания и представители подрядчика, строящего школу в микрорайоне.

Также будет проведено собрание собственников жилых домов, на котором обсудят установку дополнительные камер в подъездах и модернизацию системы видеонаблюдения.

На все обращения граждан были даны ответы сразу на приеме, а вопросы, которые требовали дополнительной проработки, передали профильным специалистам.

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ЖКХ Мытищи
14 ноября 2024, 10:06
Имена спикеров форума гончарного искусства объявили в Коломне
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Третий форум «Керамика из прошлого в будущее» пройдет в Коломне уже завтра, 15 ноября. Накануне озвучили имена спикеров мероприятия.

Гостями форума станут основатель школы керамики New Ceramics School, куратор международного керамического симпозиума и куратор музея «Царицыно» Татьяна Пунанс, директор реставрационно-производственной компании «Паллада» Константин Лихолат, кандидат исторических наук, автор научных работ о коломенской керамике Виталий Черкасов, директор КДЦ «Дулевский» Виктория Беккер.

На мероприятие также приедут спикеры из всероссийского музея декоративного искусства и музея архитектурной художественной керамики «Керамарх», представители направления из Сысерти и Челябинской области.

Главная тема события - перспектива развития гончарного искусства. Участники обсудят детали реставрации архитектурной керамики и современные тенденции.

В Коломну приедут керамисты, гончары, изобретатели, представители туриндустрии, художники со всей России.

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Коломна Народные промыслы

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