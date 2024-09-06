Форум по развитию здравоохранения прошел в Одинцове

Участие в форуме приняли представители самых крупных медицинских учреждений, первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, председатель окружного совета Татьяна Одинцова и депутаты Вячеслав Киреев, Нина Гинтова, Олег Цуцков, Владимир Семин.

Одним из крупных медицинским учреждений в округе является Одинцовская областная больница. В ее состав входят 21 поликлиника, 21 врачебная амбулатория, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и другие подразделения. Поэтому важной задачей остается - привлечение медицинских кадров.

«Общая укомплектованность - 88%. Мы стремимся, конечно, к показателю 100%. С 1 января по 1 августа принято 185 врачей и 172 работника среднего медицинского персонала», - уточнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Одна из важных тем форума - психологическая работа. Медработникам рассказали, как избежать конфликтов и выгорания. Специалистов мотивируют региональными программами «Приведи друга», «Земский доктор», «Социальная ипотека» и муниципальными мерами поддержки.

Также в прошлом году в округе открылись центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью» и новая поликлиника на 350 посещений в селе Ромашково. В этом году начал работу современный Симуляционный учебный центр. До конца года пациентов будут принимать в двух новых поликлиниках в Новоивановском. Еще откроют кабинет врача общей практики в микрорайоне Клубничное поле в Одинцове.

«В 2025 году ожидаем окончание строительства современного консультативно-диагностического центра в селе Ромашково. Здесь установят и тяжелое оборудование. В жилом комплексе „Одинцово-1“ инвестор построит поликлинику на 390 посещений в смену со взрослым и детским отделениями. Еще один очень важный проект, который должен быть реализован в 2025 году - новая поликлиника на 500 посещений в смену в микрорайоне Гусарская баллада», - сообщил Иванов.

Строительство поликлиники в Гусарской балладе находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Также в планах - детская поликлиника в Звенигороде на 220 мест.

В округе продолжаются капитальные ремонты стационара в Перхушкове, хирургического корпуса Одинцовской областной больницы и поликлиники поселка Санатория имени Герцена.

«В рамках контракта подрядчик отремонтировал кровлю и подвал, переделал фасад, заменил систему отопления, пожарную сигнализацию, окна и двери, закупил новую мебель. Отремонтирована входная группа, сделана навигация. Внутренняя отделка выполнялась в рамках брендбука „Наша поликлиника“», - отметил глава.

В конце встречи Андрей Иванов наградил лучших сотрудников медучреждений округа.

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