06 сентября 2024, 15:23

Форум по развитию здравоохранения прошел в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.
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Форум «Развитие здравоохранения Одинцовского городского округа» прошел в муниципалитете. С докладом о перспективах развития медицинской сферы выступил глава округа Андрей Иванов.

Участие в форуме приняли представители самых крупных медицинских учреждений, первый заместитель председателя Московской областной Думы Лариса Лазутина, председатель окружного совета Татьяна Одинцова и депутаты Вячеслав Киреев, Нина Гинтова, Олег Цуцков, Владимир Семин.

Одним из крупных медицинским учреждений в округе является Одинцовская областная больница. В ее состав входят 21 поликлиника, 21 врачебная амбулатория, 16 фельдшерско-акушерских пунктов и другие подразделения. Поэтому важной задачей остается - привлечение медицинских кадров.

«Общая укомплектованность - 88%. Мы стремимся, конечно, к показателю 100%. С 1 января по 1 августа принято 185 врачей и 172 работника среднего медицинского персонала», - уточнил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Одна из важных тем форума - психологическая работа. Медработникам рассказали, как избежать конфликтов и выгорания. Специалистов мотивируют региональными программами «Приведи друга», «Земский доктор», «Социальная ипотека» и муниципальными мерами поддержки.

Также в прошлом году в округе открылись центр диспансеризации «Здоровье Подмосковью» и новая поликлиника на 350 посещений в селе Ромашково. В этом году начал работу современный Симуляционный учебный центр. До конца года пациентов будут принимать в двух новых поликлиниках в Новоивановском. Еще откроют кабинет врача общей практики в микрорайоне Клубничное поле в Одинцове.

«В 2025 году ожидаем окончание строительства современного консультативно-диагностического центра в селе Ромашково. Здесь установят и тяжелое оборудование. В жилом комплексе „Одинцово-1“ инвестор построит поликлинику на 390 посещений в смену со взрослым и детским отделениями. Еще один очень важный проект, который должен быть реализован в 2025 году - новая поликлиника на 500 посещений в смену в микрорайоне Гусарская баллада», - сообщил Иванов.

Строительство поликлиники в Гусарской балладе находится на личном контроле губернатора Московской области Андрея Воробьева. Также в планах - детская поликлиника в Звенигороде на 220 мест.

В округе продолжаются капитальные ремонты стационара в Перхушкове, хирургического корпуса Одинцовской областной больницы и поликлиники поселка Санатория имени Герцена.

«В рамках контракта подрядчик отремонтировал кровлю и подвал, переделал фасад, заменил систему отопления, пожарную сигнализацию, окна и двери, закупил новую мебель. Отремонтирована входная группа, сделана навигация. Внутренняя отделка выполнялась в рамках брендбука „Наша поликлиника“», - отметил глава.

В конце встречи Андрей Иванов наградил лучших сотрудников медучреждений округа.

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Одинцово Здравоохранение Строительство Врачи Поликлиники
06 сентября 2024, 16:16
Благотворительную акцию для пациентов онкодиспансера провели в Балашихе
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Благотворительный фонд «Сила Веры» провел акцию «Гонка героев» для пациентов детского онкодиспансера в Балашихе. Такое мероприятие в округе проходит второй раз.

Второй год подряд благотворительный фонд «Сила Веры» проводит акцию для детей, которые проходят лечение в онкодиспансере. В этом году программу решили немного расширить. Пока одних юных пассажиров катали на автомобилях самых известных марок, других участников мероприятия развлекали аниматоры.

«Такого мероприятия нет во всей России. Мы первые, кто сделал благотворительную акцию, когда на территорию больницы приезжают премиальные машины. В этом году мы решили немножко разнообразить программу. Пригласили аниматоров, чтобы у детишек еще больше поднялось настроение», - рассказала координатор проекта «Артем клуб» благотворительного фонда «Сила веры» Варвара Гогина.

Члены благотворительного фонда «Сила веры» регулярно устраивают творческие мероприятия и мастер-классы для юных пациентов онкодиспансера. В ближайшее время они планируют запустить масштабный проект по психологической поддержке для детей и их родителей.

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Здравоохранение Балашиха
06 сентября 2024, 16:07
Более 760 гектаров земли обработали от борщевика в Истре летом
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В Истре закончили обработку земельных участков от борщевика Сосновского. За лето от сорняка очистили более 760 гектаров.

Работы начались в мае. За лето специалисты дважды обрабатывали участки с борщевиком. Больше всего сорного растения обнаружили и уничтожили в селе Новопетровское, в деревнях Ядромино, Ивановское, Ермолино, Кострово, Онуфриево и их окрестностях.

Также предупредили более 500 владельцев частной собственности о том, что в случае зарастания участков борщевиком, им поднимут налоговую ставку за землю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке овощехранилищ в регионе.

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Истра Экология
06 сентября 2024, 16:05
Комиссия проверила капремонт жилых домов в Мытищах
пресс-служба городского округа Мытищи
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Заместитель главы городского округа Мытищи Иван Яськив проверил ход капитального ремонта многоквартирных домов. Возглавляемая им комиссия проехала по двум адресам.

Первым был известный в округе «Дом с космонавтом» на Новомытищинском проспекте. Здесь рабочие занимаются фасадом, восстанавливают межпанельные швы и меняют окна. Утеплять фасад планируют в следующем году.

Жилой дом на Юбилейной готовят к ремонту кровли. Здесь уже сделали стяжку, завезли стройматериалы для крыши. Ремонт закончится в конце октября.

«Мы находимся в постоянном контакте с местными жителями. Они у нас достаточно активные, со своими предложениями, инициативами. Вместе с представителями управляющих компаний, подрядных организаций и надзорных органов контролируем ход выполнения работ», - рассказал Яськив.

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ЖКХ Мытищи Ремонтные работы
06 сентября 2024, 15:47
Жеребьевку команд женского футбольного турнира провели в Химках
Администрация г.о Химки
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Жеребьевка команд женского футбольного турнира «Да! Мы в спорте» прошла в Химках. Чемпионат проведут 7 сентября на стадионе «Новые Химки».

Соревнования «Да! Мы в спорте» - единственный в Подмосковье турнир по женскому футболу. Всего в состязаниях поучаствуют 22 команды.

Игры пройдут на восьми полях, в общей сложности спортсменки проведут более 110 матчей. В группе новичков сыграют команды «Ясенево», «Мамазонки», «МамСити синие», «Welltown moms», «Розовые пантеры», «Кутузово» и «Зеленовка». «Продолжающую» группу представят «Крылья Советов», «Юниор Клин», «НеМамкай», «РосКосмос», «Энергия», «ЧертАва», «МамСити оранжевые» и «Спарта Денесеновское». За «Опытных» сыграют «Аэрофлот», «Мамы че», «Мамы», «Авангард», «ЖФК СК Витязь», «Зоркий», «ФМ Брянск» и «Троицк». Каждая команда сыграет не менее десяти игр.

«Отдельная благодарность девчонкам, что нашли время участвовать. Скорее бы увидеться и поиграть. Огромная благодарность, что каждый год приезжаете на наш турнир, мы дарим друг другу эту радость спортивного азарта. Всем желаю доброй и позитивной игры», - отметила капитан команды «МамСити» и организатор проекта «Да! Мы в спорте»» Екатерина Сурина.

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Спортсмены Химки Футбол

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