Форум по обмену опытом между директорами парков провели в Истре

По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, подобные встречи дают возможность директорам парков обменяться опытом в вопросах развития бизнеса, содержания и безопасности парковых зон.

«На форуме участники получили важную информацию и смогут применить новые знания для организации качественного отдыха посетителей подмосковных парков», - рассказал Хайкин.

Также участники приняли участие в дискуссии на тему «Новый подход к привлечению коммерческих структур и формированию внебюджетных доходов в парках Подмосковья». Очевидно, что с увеличением посещаемости парков растет и спрос на развитие сервиса и услуг.

На сегодняшний день в подмосковных парках работают 379 точки нестационарных торговых объектов. Из них 227 павильонов и 152 мобильных торговых объекта. Кроме того, на территории парков функционируют 615 аттракционов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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