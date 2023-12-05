Форум по истории Донбасса пройдет в Дмитрове 9 декабря
Форум «Большое гнездо. История Донбасса — история России» пройдет в Дмитрове 9 декабря. Для гостей проведут мастер-классы, интерактивы, игры. Спикерами станут историки, реконструкторы и блогеры.
С лекциями на форуме выступят Дмитрий Пучков, Олег Двуреченский, Василий Новиков, Артем Драбкин, Алексей Исаев и другие.
Вход свободный. Программа форума и регистрация доступны по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Гости форума на интерактивных площадках смогут увидеть историческую реконструкцию в формате дополненной реальности. Также можно будет сыграть в старинные игры и принять участие в исторических мастер-классах, рассмотреть оружие разных эпох, посетить салон красоты начала XX века и поработать на печатном станке.