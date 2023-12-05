05 декабря 2023, 08:36

Форум по истории Донбасса пройдет в Дмитрове 9 декабря

Unsplash
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Форум «Большое гнездо. История Донбасса — история России» пройдет в Дмитрове 9 декабря. Для гостей проведут мастер-классы, интерактивы, игры. Спикерами станут историки, реконструкторы и блогеры.

С лекциями на форуме выступят Дмитрий Пучков, Олег Двуреченский, Василий Новиков, Артем Драбкин, Алексей Исаев и другие.

Вход свободный. Программа форума и регистрация доступны по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

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Гости форума на интерактивных площадках смогут увидеть историческую реконструкцию в формате дополненной реальности. Также можно будет сыграть в старинные игры и принять участие в исторических мастер-классах, рассмотреть оружие разных эпох, посетить салон красоты начала XX века и поработать на печатном станке.

Донбасс История Дмитров
05 декабря 2023, 08:27
Центр культурного развития «Синьковский» в Дмитровском округе отпраздновал 60-летие
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Центр культурного развития «Синьковский» отметил 60-летний юбилей. К празднику приурочили концерт «Источник талантов», собравший лучшие хореографические и вокальные номера творческих коллективов Дмитровского округа.

Дом культуры в поселке Новосиньково открыли в 1963 году. К юбилею учреждения начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации Дмитровского округа Ирина Костышина вручила благодарственные письма шести коллективам, проработавшим в доме культуры более 10 лет.

«За свою долгую историю Центр культурного развития „Синьковский“ прошел через множество преобразований и изменений, но одно осталось неизменным - его дух творчества и гостеприимства. Здесь каждый может найти занятие по душе, будь то занятия танцами, музыкой, рисованием или актерским мастерством. Пусть юбилей станет новым этапом в развитии и укреплении вашей культурной жизни!» - отметила Ирина Костышина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru уже есть афиша новогодних мероприятий. Информация об утренниках, спектаклях, мастер-классах, концертах и других представлениях пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Дмитров
05 декабря 2023, 08:27
Депутаты передали игрушки для юных пациентов больницы в Дмитровском округе
Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
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Депутаты партии «Единая Россия» запустили акцию «Коробка храбрости» в Дмитровском округе. Они передали игрушки для юных пациентов Синьковской больницы.

Настольные игры, раскраски и пазлы передали детям, которые проходят длительное лечение и сложные медицинские процедуры. Это позволит скрасить их пребывание в больнице, сделать его более комфортным.

Акция прошла в рамках партийных проектов «Здоровое будущее», «Крепкая семья» и «Мы рядом». Участие в ней приняли депутат Московской областной Думы Марина Шевченко, депутат фракции «Единая Россия» Александра Нечай и сторонник партии Татьяна Нечай.

«Приятно видеть, что у нас получилось порадовать ребятишек подарками. Уверена, что храбрые маленькие пациенты будут довольны» - сказала Марина Шевченко.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что 45 тысяч льготников получили новые социальные выплаты в Подмосковье. Отдельное внимание уделяется семьям, которые воспитывают детей со сложными диагнозами.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Здравоохранение Депутаты Дмитров
04 декабря 2023, 23:56
Футбольная школа «Витязь» из Подольска выпустила 53 спортсмена с начала года
Андрюхина Мария
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Спортивная школа по футболу «Витязь» из Подольска подвела итоги уходящего 2023 года. Торжественную церемонию, которая состоялась во Дворце молодежи, посетили сотни людей.

Директор «Витязя» Валерий Волков подчеркнул, что школа и ее спортсмены продолжают развиваться. По его словам, после прохождения очередного этапа, они ставят перед собой новые задачи. При этом в прошлом году школа удостоилась статуса «Детский футбольный центр».

«В этом году мы стали „Региональным центром подготовки футболистов“ Российского футбольного союза (РФС). Мы начали активно развивать футбол девочек», - поделился Валерий Волков.

Награды командам и отличившимся спортсменам во время торжественной церемонии в Подольске вручили почетные гости.

Отметим, что с начала 2023 года школа выпустила 53 спортсмена. При этом спортсмены клубов «Витязь» и «Витязь-Подолье» показали высокие результаты на областных соревнованиях и неоднократно завоевали призовые места.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область впервые признали самым спортивным регионом страны. Этого удалось добиться за счет обновления старых и строительства новых объектов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск
04 декабря 2023, 23:26
Строительство мультиформатного ресторана завершат в Красногорске к маю
Главгосстройнадзор МО
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Подмосковный Главгосстройнадзор организовал проверку хода строительства многофункционального торгово-ресторанного комплекса вблизи деревни Михалково в городском округе Красногорск. Все работы планируют завершить до апреля 2024 года.

Планируется, что в здании будут расположены фуршетная зона, обеденные залы на втором и третьем этажах, а также магазины цветов и подарков, книжные, ювелирные и мобильные салоны связи.

Подвальный этаж и надстройку займут технические помещения и складская зона. Здесь оборудуют санузлы и подсобные помещения, а также установят газовую котельню и вентиляционную камеру.

Строительство предусматривает установку четырех пассажирских и двух грузовых лифтов, включая остановки на подземном этаже для загрузки и разгрузки товаров. Также объект оборудуют для доступа маломобильных граждан в соответствии с современными стандартами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Красногорск

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