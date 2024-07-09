Форум областного молодежного парламента прошел в Мытищах

Молодые парламентарии ознакомились с законопроектом об изменении налоговой системы в следующем году, а также с инициативами «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Московской областью», «О кадетском образовании в Московской области» и «О внесении изменений в Закон „О Московском областном молодежном парламенте“.

На форуме были председатель молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Мытищи Мария Петрова, руководитель фракции «Новые люди» в Мособлдуме, заместитель председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Лев Закиров, исполнительный директор общественной организации «Здоровое Отечество» Дарья Кулаева, председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

Участники форума обсудили вопрос о том, какую пользу депутатскому корпусу и общественным организациям может принести молодежь.

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