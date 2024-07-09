09 июля 2024, 18:10

Форум областного молодежного парламента прошел в Мытищах

Читайте нас в: Google Новости

Участники молодежного парламента Московского области встретились на форуме в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Они подвели итоги работы комитетов, ознакомились с законопроектами и инициативами региона.

Молодые парламентарии ознакомились с законопроектом об изменении налоговой системы в следующем году, а также с инициативами «Об увековечении памяти лиц, имеющих выдающиеся достижения и (или) особые заслуги перед Московской областью», «О кадетском образовании в Московской области» и «О внесении изменений в Закон „О Московском областном молодежном парламенте“.

На форуме были председатель молодежного парламента при Совете депутатов городского округа Мытищи Мария Петрова, руководитель фракции «Новые люди» в Мособлдуме, заместитель председателя Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Лев Закиров, исполнительный директор общественной организации «Здоровое Отечество» Дарья Кулаева, председатель Московского областного молодежного парламента Татьяна Некрасова.

Участники форума обсудили вопрос о том, какую пользу депутатскому корпусу и общественным организациям может принести молодежь.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Законы Молодежь Депутаты Мособлдума Молодежный
09 июля 2024, 19:35
Минспорта Подмосковья подвело итоги опроса «Главное спортивное событие июня»
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Министерство физической культуры и спорта Московской области подвело итоги опроса «Главное спортивное событие июня». Наибольшее количество подписчиков Telegram-канала ведомства проголосовало за успешное выступление подмосковных спортсменов на международных играх стран БРИКС в Казани.

Опрос проходил со 2 по 9 июля. 48% проголосовавших в качестве главного события июня выбрали вариант «82 медали подмосковных спортсменов на играх БРИКС».

Также 16% респондентов отдали предпочтение фестивалю футбола «ЦСКА - все сюда».

На третьем месте у подписчиков оказался экстремальный исторический забег «Зарайский бизон» - 11% участников опроса.

В ведомстве напомнили, что на международных играх стран БРИКС подмосковная сборная выиграла 82 медали, из них 50 золотых, 22 серебряных и 10 бронзовых.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены БРИКС
09 июля 2024, 19:11
Более 330 тысяч билетов на провоз ручной клади купили пассажиры ЦППК с начала года
АО "Центральная ППК"
Читайте нас в: Google Новости
Более 330 тысяч билетов на провоз ручной клади оформили пассажиры ЦППК с начала года. Это количество на 10 тысяч покупок превысило прошлогодние показатели.

Как пояснили в Минтрансе Подмосковья, чаще всего крупную ручную кладь перевозили на Ярославском, Казанском и Курском направлениях.

В этом году чаще всего с ручной кладью путешествовали в июне.

В ведомстве напомнили, что мелкую ручную кладь, а также кладь размером до 180 сантиметров в трех измерениях и весом до 36 килограммов можно провозить бесплатно. Если же багаж выше по весу и размерам, пассажиру придется оформить специальный билет, стоимость которого зависит от протяженности маршрута.

С полным списком правил провоза багажа можно ознакомиться на сайте ЦППК в разделе «Условия проезда».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Поезда
09 июля 2024, 19:08
Одиннадцатый тур чемпионата Подмосковья по футболу прошел в Солнечногорске
пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
В минувшие выходные в Солнечногорске на стадионе «Металлург» провели 11 тур чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Футбольный клуб «Солнечногорск» сыграл в домашнем матче с командой «Дизайн-окно» из Пушкино.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу соперников. По итогам всех прошедших игр Чемпионата спортсмены Солнечногорска заняли четвертое место в турнирной таблице. Они уступая лидеру чемпионата всего одно очко.

Заместитель главы Солнечногорска Николай Минаев. отметил, что впереди у футболистов еще 11 игр. Он пожелал спортсменам удачи и пригласил болельщиков поддержать спортсменов перед следующим матчем.

Напомним, что следующая домашняя игра местного футбольного клуба состоится 10 августа с командой «Центавр» из Лобни.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск Футбол
09 июля 2024, 18:52
Вечерние пробки на дорогах Подмосковья 9 июля достигли 4 баллов
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Вечерние пробки на дорогах Московской области 9 июля достигли четырех баллов. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, основные автомобильные заторы фиксируются на Ленинградском, Дмитровском, Волоколамском, Ярославском, Минском и Новорязанском шоссе.

В Минтрансе призвали водителей к осторожности за рулем. Недопустимо совершать резкие маневры на дороге. Также следует соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги Водители

Новости по теме