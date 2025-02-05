Форум об инновациях в авиационной отрасли пройдет в лицее в Люберцах

Участники узнают о программах, помогающих освоить профессии, связанные с беспилотными системами, а также о возможностях профильного обучения еще в школе. Кроме того, эксперты расскажут о поступлении в ведущие колледжи и вузы.

На форуме пройдет выставка оборудования и мастер-классы от экспертов, а также будет представлен симулятор пилота дрона. Завершится мероприятие шоу дронов.

Отметим, что для руководителей образовательных учреждений пройдет круглый стол, на котором обсудят развитие программы и внесут предложения в стратегию образования до 2036 года.