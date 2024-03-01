Форум о развитии паллиативной помощи прошел в Подмосковье

В форуме участвовали представители Минздрава Подмосковья, главный внештатный специалист Минздрава России Диана Невзорова и представители других регионов.

По словам замглавы Минздрава Подмосковья Романа Вискова, в области уделяют большое внимание паллиативной помощи.

«У нас работает координационный центр для маршрутизации пациентов, круглосуточная горячая линия по паллиативу, сайт. Мы и дальше продолжим развивать паллиативную службу, чтобы она была доступной и качественной каждому, кто в ней нуждается», - сказал он.

Задать интересующие вопросы об оказании паллиативной помощи жители могут по номеру телефона +7 (498) 683-83-83, а также на специальном интернет-портале.

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