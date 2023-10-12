Форум о развитии бизнеса на отдаленных территориях прошел в Шатуре

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Мероприятие прошло по инициативе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева. На форуме подписали соглашение о сотрудничестве между администрацией Шатуры, центром медиации и общественной приемной уполномоченного.

Участникам рассказали о поддержке бизнеса на отдаленных территориях Подмосковья. По словам начальника управления поддержки и развития предпринимательства Мининвеста Подмосковья Людмилы Лисятниковой, размер субсидий для таких предприятий на покупку нового оборудования составляет 10 миллионов рублей, при этом 20% затрат возвращают в виде компенсации. Они также могут получить поддержку на аренду, коммунальные услуги, выкуп и ремонт помещения.

Участникам также рассказали о стратегиях привлечения кадров, развитии туристической области и многом другом.

«Наша задача - совместно с правительством Московский области обозначить элементы западания, где мы можем помочь, для того чтобы бизнес развивался динамично и выполнялись задачи, которые ставит перед нами губернатор. Наметили две проблемы - снижение административных барьеров для бизнеса и кадровый дефицит. Совместно с коллегами из министерств и ведомств будут приняты шаги для их решения», - сказал Головнев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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