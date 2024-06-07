Форум молодых сотрудников РЖД прошел в Дубне

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Молодые сотрудники дирекции работают по всей России - от Сахалина до Калининграда. На форуме в Дубне они смогли встретиться, обменяться опытом и обсудить планы на будущее.

«Мы бы хотели, чтобы частота и регулярность сообщения стала кратно выше, второй вокзал \"Большая Волга - Дубна\" точно требует ремонта и преображения», - отметил глава округа Максим Тихомиров.

Он добавил, что губернатор уже поддержал проект велодорожки «Дубненская кругосветка», которую проложат от вокзала.

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