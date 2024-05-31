Форум молодых преподавателей колледжей и техникумов прошел в Подмосковье

Как рассказали в Минобразования Подмосковья, форум прошел на базе Межрегионального центра компетенций в техникуме имени Королева. Для участников провели квиз по мультипедагогике и стратегическую игру на педагогическую коммуникацию. Они посетили мастер-классы, интерактивы и другие активности.

На мероприятии также обсудили особенности формирования педагогической техники и технологии молодого преподавателя. Доклады представили профессора кафедры профессионального образования КУРО Юрий Шаронин и Ирина Сковородкина.

\"Одним из форматов взаимодействия стала «Школа молодого педагога», в которой приняли участие победители и призеры региональных этапов Всероссийского конкурса «Мастер года». Помимо участия в образовательных и дискуссионных мероприятиях, участники выполняли творческие задания, направленные на профессиональное становление педагогов\", - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников школы в Реутове. Он пожелал им успешной сдачи экзаменов и поступления в вузы.

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