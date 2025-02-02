02 февраля 2025, 15:01

Форум молодых педагогов впервые прошел в Домодедове

Медиасток.рф
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Посвященный теме наставничества форум молодых педагогов впервые прошел в Домодедове. Участниками различных мастер-классов стали свыше 80 специалистов.

Например, на площадке «Учитель - учителю» молодые педагоги делились друг с другом опытом, который уже успели приобрести. Как сказала преподаватель английского языка Домодедовской школы № 1 Арина Нароушвили, учителю нужно учиться всегда.

«Современное поколение шагает настолько быстро вперед, что нужно учиться поспевать. Поспевать не только за детьми, но и за новыми техниками, новыми методами, новыми науками и прочее», - пояснила она.

На встречу приехала и глава округа Евгения Хрусталева, она обратилась к собравшимся с приветственным словом.

«Для учителя важна практика наставничества. Потому что именно наставник может и подержать в трудную минуту, и объяснить, и дать какие-то советы, и также привить любовь к профессии учителя. Дети - это наше все. А учитель - это все для наших детей», - подчеркнула руководитель муниципалитета.

Начальник управления образования Домодедова Елена Болмазова также отметила большую роль наставничества.

«У нас в городском округе Домодедово эта работа никогда не останавливалась. Она всегда очень крепко, системно выстроена», - сказала она.

По итогам форума нескольким педагогам-наставникам вручили грамоты управления образования за важную работу в становлении молодых специалистов.

Учителя Город Домодедово
02 февраля 2025, 15:25
Администрация Наро-Фоминска провела встречу с жителями поселка Селятино
Телеканал 360
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В поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа состоялась первая в этом году встреча с жителями в формате выездной администрации. Мероприятие организовали в фойе Дома культуры «Мечта». На встрече обсудили вопросы благоустройства населенного пункта и жилищно-коммунального хозяйства.

Жители на встрече с представителями администрации получили четкие разъяснения по своим вопросам. Администрация Наро-Фоминского округа будет проводить подобные выездные мероприятия и дальше.

Как рассказал начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев, жители интересовались возможностью благоустройства территории вблизи пруда, организации отвода ливневых вод от дома № 24.

«Также были вопросы по транспорту: маршруту из поселка Калининец в город Наро-Фоминск. Все вопросы рассмотрели, взяли на контроль», - добавил он.

Много обращений было от собравшихся и по работе жилищно-коммунальных служб, а также по поводу разгрузки улиц от движения фур и грузовиков. За последние полгода есть большие улучшения в этих вопросах.

«У нас появилось муниципальное учреждение, которое полностью подчиняется территориальному управлению, теперь мы можем более оперативно реагировать на обращения жителей: уборка, ремонт и другое», - поделился депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Алексей Черняев.

Он также добавил, что проблему с фурами окончательно решат в самое ближайшее время, специалисты уже проделали большую работу в этом направлении.

Наро-Фоминск Благоустройство ЖКХ
02 февраля 2025, 15:24
Акция «Письмо солдату» началась в Можайске
Пресс-служба администрации Можайского округа
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В можайской библиотеке стартует акция «Письмо солдату». Сотрудники учреждения приглашают жителей муниципалитета принять в ней участие и поздравить военнослужащих с Днем защитника Отечества.

Мероприятие организовал клуб «Наш Можайск». Каждый четверг в стенах библиотеки проходят занятия, на которых рассказывают про окрестности муниципалитета, его историю. Деятельность объединения направлена на то, чтобы привить любовь к Родине у молодежи. Присоединиться к познавательным лекциям и акции «Письмо солдату» может каждый.

«Клуб „Наш Можайск“ ориентируется на изучение истории родного края. Нам важно участие наших земляков в специальной военной операции, мы за них болеем душой и решили написать им и другим военнослужащим письма поддержки и поздравления с Днем защитника Отечества», - поделилась сотрудник библиотеки, руководитель клуба Наталья Хотулева.

Ближайшее занятие пройдет 6 февраля в 16:00 на Мира, 6. Подробности можно узнать по телефону: 8 (496) 382-31-83.

Можайск
02 февраля 2025, 10:22
Общественная палата в Дубне утвердила рабочий план мероприятий в 2025 году
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Члены Общественной палаты в Дубне утвердили план мероприятий по экономическим вопросам, образованию, науке, благоустройству, градостроительству и профессиональному обучению. В этом году они примут участие в контроле некоторых городских проектов.

На заседании утвердили состав группы, которая будет контролировать благоустройство лесопарковой зоны в районе Черной речки.

В нее вошли Александр Рац, Владимир Ломакин, Ирина Негина, Оксана Крейдер, Алексей Чередилов, Глеб Стифоров, Александр Пестерников, Илья Мастуров. Члены Общественной палаты совместно с муниципальными депутатами проконтролируют несколько экспертиз, включая экологические исследования и анализ инженерных решений.

«Работа Общественной палаты направлена на обеспечение конструктивного диалога между обществом и властью, а также на повышение эффективности общественного контроля. Мы стремимся продвигать социальные инициативы и реализовать каждый проект с учетом интересов всех жителей Дубны», - поделилась заместитель председателя Общественной палаты Дубны Елена Игнатенко.

На следующем заседании Общественная палата рассмотрит вопросы здравоохранения в Дубне. На повестке - проблемы в отрасли, пути решения и меры по улучшению медицинской помощи.

Дубна
01 февраля 2025, 22:23
Посвященное 165-летию со дня рождения Чехова занятие провели в Лосино-Петровском
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Специалист пункта выдачи книг поселка Свердловский городского округа Лосино-Петровский провел для юных жителей округа занятие «Чехов о детях и для детей». Мероприятие прошло в Центре развития и творчества «Мозаика».

Ребятам рассказали о биографии выдающегося писателя Антона Чехова. Также для юных читателей городского округа Лосино-Петровский провели виртуальную экскурсию по местам жизни известного драматурга: Таганрог, Мелихово, Ялта.

Дети с интересом приняли участие в познавательной викторине по рассказам «Каштанка» и «Ванька», а также поиграли в лото «Чехова знаем».

«Большое спасибо организаторам этого развивающего мероприятия. Очень здорово, что можно прийти в библиотеку, душевно пообщаться, а еще узнать много нового и полезного для себя», - поделилась впечатлениями мама юного участника встречи.

Книги Дети Лосино-Петровский Литература

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