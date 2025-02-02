Форум молодых педагогов впервые прошел в Домодедове

Например, на площадке «Учитель - учителю» молодые педагоги делились друг с другом опытом, который уже успели приобрести. Как сказала преподаватель английского языка Домодедовской школы № 1 Арина Нароушвили, учителю нужно учиться всегда.

«Современное поколение шагает настолько быстро вперед, что нужно учиться поспевать. Поспевать не только за детьми, но и за новыми техниками, новыми методами, новыми науками и прочее», - пояснила она.

На встречу приехала и глава округа Евгения Хрусталева, она обратилась к собравшимся с приветственным словом.

«Для учителя важна практика наставничества. Потому что именно наставник может и подержать в трудную минуту, и объяснить, и дать какие-то советы, и также привить любовь к профессии учителя. Дети - это наше все. А учитель - это все для наших детей», - подчеркнула руководитель муниципалитета.

Начальник управления образования Домодедова Елена Болмазова также отметила большую роль наставничества.

«У нас в городском округе Домодедово эта работа никогда не останавливалась. Она всегда очень крепко, системно выстроена», - сказала она.

По итогам форума нескольким педагогам-наставникам вручили грамоты управления образования за важную работу в становлении молодых специалистов.