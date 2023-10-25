Форум молодых педагогов прошел в Чехове

Молодежный совет образовательного профсоюза в Чехове организует байдарочные походы и турслеты, поездки и даже съемки в кинофильмах о школьной жизни. По словам председателя Молодежного совета общероссийского профсоюза образования Алены Тарнаевой, педагоги могут в рамках своей работы развиваться, отдыхать, посещать мероприятия и интересно проводить время с коллегами.

«Педагог, проходя на такие мероприятия, становится выше, больше приобретает знаний. Он начинает принимать участие в конкурсах, начинает себя показывать, он начинает по-другому работать с детьми», - отметил председатель общероссийского профсоюза образования Алексей Лучинин.

Участие в работе форума приняла делегация из белорусского города Брагин, приехавшая в Подмосковье с ответным визитом.

«Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что я смотрю на своих молодых педагогов, что они зарядились энергией. Есть, чему поучиться нам, есть, что перенять, чтобы внедрить в нашей стране и в Брагинском районе», - сказала начальник отдела образования Брагинского исполнительного комитета Наталья Довженок.

Завершили программу Молодежного педагогического форума мастер-классы от известных образовательных тренеров - члена жюри федерального конкурса «Учитель года» Марии Ахапкиной и призера всероссийского конкурса «Классный руководитель года» Елены Коломиной.

Молодежный совет образовательного профсоюза в Чехове организует байдарочные походы и турслеты, поездки и даже съемки в кинофильмах о школьной жизни. По словам председателя Молодежного совета общероссийского профсоюза образования Алены Тарнаевой, педагоги могут в рамках своей работы развиваться, отдыхать, посещать мероприятия и интересно проводить время с коллегами.

«Педагог, проходя на такие мероприятия, становится выше, больше приобретает знаний. Он начинает принимать участие в конкурсах, начинает себя показывать, он начинает по-другому работать с детьми», - отметил председатель общероссийского профсоюза образования Алексей Лучинин.

Участие в работе форума приняла делегация из белорусского города Брагин, приехавшая в Подмосковье с ответным визитом.

«Мы надеемся на дальнейшее сотрудничество, потому что я смотрю на своих молодых педагогов, что они зарядились энергией. Есть, чему поучиться нам, есть, что перенять, чтобы внедрить в нашей стране и в Брагинском районе», - сказала начальник отдела образования Брагинского исполнительного комитета Наталья Довженок.

Завершили программу Молодежного педагогического форума мастер-классы от известных образовательных тренеров - члена жюри федерального конкурса «Учитель года» Марии Ахапкиной и призера всероссийского конкурса «Классный руководитель года» Елены Коломиной.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».