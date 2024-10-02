02 октября 2024, 14:24

Форум молодых педагогов ко Дню учителя прошел в Раменском

Читайте нас в: Google Новости

На базе Раменской школы № 9 состоялся форум «Педагогический десант», приуроченный к празднованию Дня учителя. Мероприятие собрало учителей и молодых педагогов, которые провели различные мастер-классы, обменялись опытом и обсудили современные методы преподавания.

Преподаватель иностранных языков Анастасия Деменева представила свои наработки по использованию мнемотехники на уроках, а учитель начальных классов Тамара Черашева из Рыболовской школы провела мастерскую «Пригласите на урок: ошибки начинающих учителей». Дмитрий Костенко, учитель математики школы № 9, поделился с коллегами своими педагогическими находками, а Светлана Купцова-Терехова, учитель истории и обществознания девятой школы, рассказала молодым специалистам о пути к вершинам педагогического мастерства.

Особое внимание участников привлекла тема музейной педагогики, которую представил Олег Шупта, учитель истории и обществознания школы № 21. Воспитатель школы № 5 Ольга Мигунова провела мастер-класс «Картинная галерея», который также вызвал большой интерес.

Форум собрал 75 молодых педагогов из Раменского городского округа, только начинающих свой профессиональный путь. В рамках мероприятия также прошел конкурс «Педагогический дебют», в котором участвовали 23 учителя. Победителем конкурса стал Олег Шупта из Раменской школы № 21. Он успешно прошел все три этапа конкурса: самопрезентацию, открытый урок и педагогические дебаты.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Учителя Раменское
02 октября 2024, 14:57
Госветслужба Подмосковья провела свыше 40 тысяч исследований на грипп птиц с января
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты подмосковной Госветслужбы провели свыше 41 тысячи исследований на грипп птиц с начала года. Это позволило обеспечить прирост поголовья особей и безопасность жителей.

Как рассказали в подмосковном Минсельхозпроде, грипп птиц - это острая инфекционная вирусная болезнь, при которой поражаются органы пищеварения и дыхания. Он может передаваться человеку через контакт с инфицированными птицами, а также грязными поверхностями и предметами.

В Подмосковье работают крупные птицеводческие предприятия, на которых регулярно проводят проверки и профилактику. Так, с января по сентябрь ветеринары провели 41,3 тысячи исследований.

«Принятые меры позволяют обеспечить устойчивый прирост поголовья птицы в подмосковных хозяйствах, а также обеспечить продовольственную безопасность и благополучие граждан региона», - отметили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Птицы Животные
02 октября 2024, 14:37
Концерт ко Дню пожилого человека прошел в Люберцах
Читайте нас в: Google Новости
Глава Люберец поздравил жителей старшего поколения с Днем пожилого человека. Для виновников торжества организовали концерт.

Торжественное мероприятие организовали в местном Дворце культуры. Поздравил жителей с праздником глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

«По инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2019 года во всех городах Подмосковья работают клубы „Активного долголетия“ для нашего старшего поколения. В Люберцах к проекту присоединились уже более 13 тысяч жителей. Спасибо, что всем сердцем болеете за будущее Люберец и принимаете самое активное участие во всех позитивных переменах. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа и только отличного настроения», - сказал Владимир Волков.

Также для виновников торжества подготовили концерт. На нем выступили местные творческие коллективы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Люберцы Концерты Активное долголетие
02 октября 2024, 14:36
Сотрудников «Люберецкой теплосети» наградили к юбилею предприятия
Читайте нас в: Google Новости
«Люберецкая теплосеть» отметила 55-летие. В честь праздника глава городского округа вручил грамоты лучшим сотрудникам.

Грамоты и благодарственные письма получили из рук главы городского округа Люберцы Владимира Волкова отличившиеся сотрудники предприятия.

«„Люберецкая теплосеть“ празднует 55-летие. Предприятие, основанное в 1969 году, прошло непростой путь развития, преодолело несколько кризисов, но смогло сохранить свой профессиональный коллектив и желание работать на благо жителей. Именно благодаря этим людям в дома люберчан приходят тепло и горячая вода, обеспечивается бесперебойная подача ресурсов», - прокомментировал Владимир Волков.

Глава муниципалитета также отметил, что в компании работают трудовые династии. Он поблагодарил их за преданность делу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Награды Отопление
02 октября 2024, 13:37
Новое эндокринологическое отделение открыли в Пушкинской больнице
Минздрав МО
Читайте нас в: Google Новости
Отделение эндокринологии начало работать на базе стационара № 2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова в Ивантеевке. Здесь смогут получать помощь пациенты с сахарным диабетом и другими заболеваниями эндокринной системы.

«Эндокринные заболевания особенны тем, что они проявляются не симптомами в области больного органа, а формируют общее расстройство систем организма. Поэтому полноценная диагностика и лечение возможны только в условиях стационара и под наблюдением опытных специалистов», - отметила заместитель главного врача по терапии Марина Глонти.

В новом отделении пациенты смогут получать помощь не только эндокринологов, но и смежных специалистов, включая нефролога, уролога, кардиолога, офтальмолога. Это особенно важно для больных сахарным диабетом, который дает осложнения на разные системы организма.

Отделение рассчитано на 25 мест круглосуточного пребывания и четыре койки дневного стационара. Медицинскую помощь здесь оказывают как плановую, так и экстренную.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступили в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Люберцы Награды Отопление

Новости по теме