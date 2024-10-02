Форум молодых педагогов ко Дню учителя прошел в Раменском

Преподаватель иностранных языков Анастасия Деменева представила свои наработки по использованию мнемотехники на уроках, а учитель начальных классов Тамара Черашева из Рыболовской школы провела мастерскую «Пригласите на урок: ошибки начинающих учителей». Дмитрий Костенко, учитель математики школы № 9, поделился с коллегами своими педагогическими находками, а Светлана Купцова-Терехова, учитель истории и обществознания девятой школы, рассказала молодым специалистам о пути к вершинам педагогического мастерства.

Особое внимание участников привлекла тема музейной педагогики, которую представил Олег Шупта, учитель истории и обществознания школы № 21. Воспитатель школы № 5 Ольга Мигунова провела мастер-класс «Картинная галерея», который также вызвал большой интерес.

Форум собрал 75 молодых педагогов из Раменского городского округа, только начинающих свой профессиональный путь. В рамках мероприятия также прошел конкурс «Педагогический дебют», в котором участвовали 23 учителя. Победителем конкурса стал Олег Шупта из Раменской школы № 21. Он успешно прошел все три этапа конкурса: самопрезентацию, открытый урок и педагогические дебаты.

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