Форум добровольческих организаций и волонтеров Подмосковья прошел в Лобне

Цель форума заключалась в развитии инфраструктуры поддержки добровольчества в Подмосковье, повышении уровня компетенций участников и формировании общего коммуникационного пространства. Открыл мероприятие первый заместитель главы города Владимир Зиновьев, который подчеркнул важность волонтерской деятельности для общества.

В рамках встречи участники приняли участие в образовательной встрече на тему «Сохранение позитивных изменений», а также в образовательно-развлекательной игре и круглом столе с руководителями волонтерских организаций.

Отметим, что в Лобне активно поддерживают волонтерские организации, которые регулярно участвуют в городских мероприятиях, проводят собственные акции и вносят значимый вклад в помощь ветеранам, участникам специальной военной операции и их семьям.

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