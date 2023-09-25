Форум для самозанятых собрал в Подмосковье более 150 участников

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На форуме самозанятые узнали о доступных мерах поддержки и смогли поделиться друг с другом опытом ведения бизнеса.

«Самозанятость как одна из самых перспективных и передовых форм ведения бизнеса в стране, в том числе в Подмосковье, является главным фокусом нашего форума. Сегодня в этом статусе работают более 586 тысяч предпринимателей Московской области», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, которая приняла участие в мероприятии.

В Подмосковье для самозанятых созданы меры поддержки, в том числе финансовые. Помимо этого, регулярно проводятся образовательные семинары, мастер-классы и форумы. Это позволяет бизнесу оперативно узнавать обо всех нововведениях, получать поддержку и консультации. В помощь - сервисы центра «Мой бизнес».

С приветственным словом к участникам обратилась председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова.

«В Подмосковье много женщин - лидеров, руководителей, инноваторов, предпринимателей. Все они играют очень важную роль в бизнес-системе региона, являются настоящей движущей силой. Спасибо, что отстаиваете и продвигаете идеи во имя всеобщего блага», - сказала она.

Участники форума обсудили нюансы превращения своего дела в успешный бизнес, поделились опытом «упаковки» идей и работы в PR, использования цифровых сервисов и нейросетей. Затронули тему поиска и реализации себя, превращения творчества в источник дохода. Самозанятые представили свои проекты и поделились историями успеха.

С актуальными мерами поддержки предпринимателей можно ознакомиться на Инвестиционном портале Московской области. Узнать о предстоящих мероприятиях для бизнеса - в Telegram-канале «Мой бизнес | Московская область» , группах во « ВКонтакте » и « Одноклассниках ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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