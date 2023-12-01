Форум для представителей малого и среднего предпринимательства состоялся в Воскресенске

«Главные темы - это взаимодействие бизнеса с муниципальной властью, с банками с общественными организациями. Будем выводить успешную формулу. У нас сегодня первая такая масштабная встреча, и я надеюсь, что сегодняшняя встреча положит начало сотрудничеству, взаимодействию, многим успешным проектам», - рассказала председатель Воскресенского отделения «Опоры России» Татьяна Чуваткина.

На форуме присутствовали представители банковской сферы, руководство торгово-промышленной палаты, сотрудники профильных структур администрации. Глава округа Алексей Малкин поприветствовал участников и выразил надежду на продуктивность подобных встреч.

«Мы находим много точек соприкосновения, мы хотим и готовы помогать развиваться. Есть проблемы по благоустройству, но у нас очень перспективный округ в развитии предпринимательства, у нас отличная транспортная доступность, а главное, замечательные люди», - сообщил Малкин.

Лидия Есакова впервые участвует в подобном форуме. Свой бизнес - цветочную студию - она открыла пять лет назад в одном из микрорайонов Воскресенска. Лидия уверена, что в развитии собственного дела не обойтись без поддержки единомышленников.

«В первую очередь, мы здесь находим новые знакомства, благодаря которым продолжаем развиваться в своем бизнесе. Коллаборации, например, помощь друг другу, живое общение. Это действительно полезная вещь - для развития и саморазвития, в первую очередь», - заявила Есакова.

«Опора России» - это независимое бизнес-сообщество, объединяющее 400 тысяч предпринимателей по всей стране. Воскресенское отделение - одно из самых молодых в Подмосковье. Его развитие и реализация местных проектов на высоком уровне - одна из приоритетных задач.

«Самый главный бонус всех членов „Опоры России“ - это вовлеченность в информационное поле, что важно в наше время. Информация о субсидиях, грантах, программы губернатора по поддержке малого и среднего предпринимательства. Помогаем в получении и подаче заявок», - сообщил зампред Московского областного отделения «Опоры России» Вопросов, возникающих во время ведения собственного бизнеса немало, и все они требуют грамотного подхода. На форуме большое внимание уделили способам создания благоприятной среды для предпринимательства и возможностям успешного взаимодействия с органами власти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».