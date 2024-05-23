Форум для предпринимателей пройдет в Лобне 31 мая

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В нем примут участие представители Министерства имущественных отношений Московской области, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, главного управления государственного строительного надзора Московской области, а также Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Мероприятие пройдет в Доме культуры «Чайка» 31 мая. Начало в 16:00. Предварительная регистрация участников - по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».