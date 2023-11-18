Форум «День с предпринимателем» провели для школьников в Котельниках

«Я считаю, что предпринимательство - это навык, кто нужно обладать в современном мире. Я, конечно, собираюсь уходить в медицину, но мб я там сумею использовать эти навыки - создать какой-то продукт и придумать, как его продавать», - сообщила ученица МБОУ КСОШ № 3 в Котельниках Ольга Левченко.

Встречи с активными представителями бизнес-сообщества - добрая традиция для Котельников. Но такой полноценный «День с предпринимателем» - новшество. Подобный форум прошел в округе впервые.

«Котельники динамично развиваются, но не бывает развития муниципалитета без развития бизнеса! В нашем муниципалитете мы активно сотрудничаем как с большими предприятиями, так и со средним и малым бизнесом. И сегодня на этом форуме наши коллеги-предприниматели поделились с молодежью своим опытом», - сообщил глава округа Сергей Жигалкин.

Предприниматели поделились со школьниками личным опытом «проб и ошибок» и секретами успеха. В таком формате общение прошло интересно и полезно для обеих сторон.

«Создан специальный комитет, где молодежь собирается, обменивается опытом, друг другу помогает, делится идеями, что-то создают, продвигают, тут же используя ресурсы, кто создает государство, поддержку», - сообщила руководитель общественной приёмной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Московской области Анна Лежнева.

Форум состоял из двух частей. После презентаций и ответов на вопросы предприниматели выслушали запросы учеников. Затем в формате «Тет-а-тет» дали оценку их бизнес-идеям.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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