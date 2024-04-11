Форум «Частное образование» прошел в Балашихе

Руководитель Оргкомитета форума и председатель Комиссии «Опоры России» по дополнительному, дошкольному и школьному образованию Денис Бикбаев отметил, что форум проводится в третий раз. За это время он получил статус федерального мероприятия и объединил более 60 российских регионов.

«Подмосковье всегда было и остается флагманом в частном образовании. Этому способствуют территориальные, социальные и менталитетные особенности нашего региона», - подчеркнул Денис Бикбаев.

Он добавил, что сотрудничество с Министерством образования по решению конкретных задач является приоритетным. Сейчас предлагается системное решение актуальных проблем частного образования через работу Координационного совета по частному образованию.

Это поможет не только в развитии данного сектора и установлении порядка, но также в повышении качества образовательных услуг и укреплении воспитательной и ценностно-ориентированной работы с детьми.

Пленарное заседания форума посвятили улучшению инструментов развития негосударственного образования в Подмосковье как системы, способствующей самореализации и развитию талантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион - лидер по строительству и обновлению школ.

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