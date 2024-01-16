Фортепианный концерт пройдет в музее «Усадьба Фряново»

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Гости услышат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Фридерика Шопена и Сергея Рахманинова.

Мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный, однако, количество мест ограничено. Записаться на концерт можно по номерам: 8 (496) 563-53-40 и 8 (926) 967-97-87.

Напомним, Дмитрий Полянин - концертмейстер фряновской детской школы искусств, выпускник Волгоградской консерватории имени Серебрякова по классу фортепиано. Он является лауреатом всероссийских конкурсов и итальянского конкурса IBLA Grand priz.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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