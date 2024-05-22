Фонтан и ливневки отремонтируют в поселке Часцы к июню

Основные вопросы на встрече касались благоустройства, здравоохранения и ликвидации подтоплений. Жительница поселка Вера Кривошеева поинтересовалась судьбой фонтана.

«Вера Васильевна спросила, когда включат фонтан около консультативно-диагностического центра. Рассказал, что сейчас объект передают на обслуживание муниципальному учреждению, после чего фонтан обследуют и отремонтируют. Уже в июне мы планируем его запустить», - заявил Андрей Иванов.

Другой житель Алексей Колыманов сообщил, что весной участки на автобусной остановке вдоль Можайского шоссе подтапливаются из-за неисправной ливневой канализации. Глава Одинцовского округа поручил службам решить эту проблему с компанией «Мосавтодор» и восстановить коммуникации до конца июня.

Кроме того, по поручению руководителя муниципалитета в Часцах проведут круглый стол по вопросам здравоохранения. Планируется, что активные жители смогут встретиться с руководством Одинцовской областной больницы.

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