Фонд развития промышленности помог модернизировать производство водосточных систем в Талдоме

«Общий объем инвестиций в модернизацию производства составил 24 миллиона рублей. Из них 16,6 миллиона - это льготный заем, полученный от ФРП Подмосковья на закупку нового оборудования», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Теперь завод сможет увеличить производство с 32 до 50 тысяч метров продукции в год. Модернизация позволила создать более 10 рабочих мест.

Компания «ИнтерПак» работает с 2010 года. На заводе выпускают более 1,9 тысячи наименований продукции для обустройства скатных крыш и водосточных систем из ПВХ и стали.

Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которые поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он также перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.

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