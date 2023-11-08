Фонд развития промышленности Подмосковья выдал займы на 884 миллиона рублей за 10 месяцев

«Максимальный объем финансовой поддержки - 150 миллионов рублей. В этом году Фонд уже выдал три таких займа. Минимальный - 20 миллионов рублей - получила одна компания. Всего Фонд развития промышленности Московской области за 10 месяцев года выдал 11 займов на общую сумму 884 миллиона рублей», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Максимальные займы получили на приобретение оборудования компании «Европодукт» из Лыткарина и «УниПак» из Можайска. Оба предприятия реализуют проекты в пищевой промышленности. Еще один заем на 150 миллионов рублей выдали Технопарку «Импульс» из Домодедова. Инвестор реализует проект импортозамещения в области строительной и буровой техники.

Минимальный заем в 20 миллионов рублей в этом году получила компания «Деке Экстружн» из Дмитрова. Это производство строительных материалов.

Займы в ФРП МО можно получить по льготным ставкам - от 0,5% до 5% годовых.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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