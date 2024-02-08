Фонд поддержки ВЭД Подмосковья вошел в число лидеров рейтинга Центров поддержки экспорта регионов

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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, по итогам работы в 2023 году, Фонд оказался на первом месте по количеству компаний, которые получили услугу, на втором месте по объему поддержанных экспортеров и на третьем месте по количеству компаний, выведенных на экспорт.

«Число МСП, получивших экспортную поддержку благодаря содействию Фонда, составило 1585, что более чем в три раза выше планового показателя», - рассказала Зиновьева.

Главная задача Фонда - повысить информированность компаний о существующих программах государственной поддержки экспорта и перейти на цифровой формат работы.

Напомним, что Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям разностороннюю поддержку: от предоставления образовательных услуг до организации участия предприятий в международных выставках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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