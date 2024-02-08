08 февраля 2024, 22:11

Фонд поддержки ВЭД Подмосковья вошел в число лидеров рейтинга Центров поддержки экспорта регионов

РЭЦ
Читайте нас в: Google Новости

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области оказался на третьем месте рейтинга Центров поддержки экспорта субъектов Российской Федерации. Исследования проводятся регулярно и отражают уровень экспортной помощи бизнесу в Подмосковье.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, по итогам работы в 2023 году, Фонд оказался на первом месте по количеству компаний, которые получили услугу, на втором месте по объему поддержанных экспортеров и на третьем месте по количеству компаний, выведенных на экспорт.

«Число МСП, получивших экспортную поддержку благодаря содействию Фонда, составило 1585, что более чем в три раза выше планового показателя», - рассказала Зиновьева.

Главная задача Фонда - повысить информированность компаний о существующих программах государственной поддержки экспорта и перейти на цифровой формат работы.

Напомним, что Фонд поддержки ВЭД МО оказывает подмосковным компаниям разностороннюю поддержку: от предоставления образовательных услуг до организации участия предприятий в международных выставках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Бизнес Экономика
08 февраля 2024, 22:31
Врачи подмосковного онкодиспансера приняли участие в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Московский областной онкологический диспансер
Читайте нас в: Google Новости
Врачи Московского областного онкологического диспансера поучаствовали в Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ. В этом году в онкодиспансере откроется факультет по «Сестринскому делу», где будущие специалисты смогут пройти практику.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Николая Уразовского, сотрудники онкологического центра будут рады поделиться знаниями и опытом с молодыми специалистами.

«Задачами основной профессиональной образовательной программы выступает создание благоприятной среды, обеспечивающей необходимые условия для образования и будущего трудоустройства выпускников», - рассказал Уразовский.

В 2023 году в онкодиспансере прошли практику более 30 студентов из Москвы, Московской области, Курска, Смоленска и Рязани.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выставки Врачи Медицина
08 февраля 2024, 20:19
Неправильно припаркованные машины усложнили работу по вывозу мусора в Подмосковье
Региональный оператор МСК-НТ
Читайте нас в: Google Новости
В региональном операторе по обращению с отходами в южном Подмосковье подвели промежуточные итоги уборки этой зимой. Сложность работы по вывозу мусора выросла на 25% из-за отсутствия проезда и припаркованных около контейнеров автомобилей.

Как рассказали в регоператоре МСК-НТ, зачастую после снегопадов контейнерные площадки и подъездные пути становятся недоступны для спецтехники. При отсутствии оперативной расчистки к ним становится невозможно подъехать.

Специалистам пришлось обращаться за помощью к муниципалитетам и привлекать дополнительную технику.

Как рассказали в организации, если спецтехника не может проехать к местам накопления отходов, они в режиме реального времени связываются с оперативными службами Чехова, Серпухова, Подольска, Пущина и Протвино для расчистки проездов и площадок.

«При своевременной расчистке подъездных путей компания обеспечивает второй вывоз мусоровозов в тот же день, как говорится, по горячим следам. При необходимости работаем до глубокой ночи и обеспечиваем 100% вывоз отходов», - пояснили в пресс-службе регоператора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Пушкино
08 февраля 2024, 19:56
Новая подстанция скорой помощи откроется в Мытищах осенью
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Строительство подстанции скорой помощи идет в деревне Сухарево в Мытищах. Объект откроется осенью этого года.

Сейчас выполняются подготовительные работы под устройство фундаментной плиты. Также полностью подведены инженерные системы.

На подстанции будет пять постов скорой помощи на первом этаже, на втором этаже организуют кабинеты для приема граждан. Также благоустроят территорию около объекта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об оснащении больниц региона новой техникой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Скорая помощь
08 февраля 2024, 19:55
Администрация Мытищ рассмотрела свыше 80 обращений на выездном приеме в селе Марфино
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Выездной прием администрации прошел в селе Марфино в Мытищах. Жители задали более 80 вопросов по благоустройству и газификации.

Участие во встрече приняли 52 жителя округа. Чаще всего поднимались вопросы ремонта и строительства дорог, земельных вопросов и транспортной доступности.

Представители администрации зафиксировали и назначили ответственных за отработку обращений граждан.

Такой формат общения, предложенный губернатором Московской области Андреем Воробьевым , полезен и для жителей и для руководства округа. Часто на встречах озвучиваются общие вопросы, которые касаются каждого.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи

Новости по теме