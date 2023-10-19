Фонд поддержки ВЭД оказал более 1,5 тысячи услуг экспортерам Подмосковья с начала года
Почти тысяча компаний малого и среднего бизнеса получили поддержку Фонда ВЭД Подмосковья в этом году. Об этом рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компаниям оказано более 1,5 тысячи услуг, в числе которых консультации, образовательные мероприятия, участие в международных выставках, а также бизнес-миссии, в ходе которых экспортеры из Подмосковья могут встретить потенциальных клиентов и подписать с ними контракты. И это лишь часть услуг в портфеле нашего Фонда», - отметила Зиновьева.
Недавно на такой бизнес-миссии в Армении компания из Дзержинского «Борге» подписала контракт на поставку кровельных аксессуаров и систем безопасности.
Услуги Фонда поддержки ВЭД Подмосковья предоставляются бесплатно или на условиях софинансирования.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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