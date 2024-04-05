Фонд микрофинансирования выдал бизнесу Подмосковья более 190 миллионов рублей с января

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«За первые три месяца года региональный фонд микрофинансирования выдал подмосковным субъектам МСП 91 льготный заем на общую сумму 191,7 миллиона рублей. Это на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Бонгусто» - одна из тех, кто получил заем в фонде. Средства направят на покупку оборудования, открытие торговой точки при сыроварне, пополнение оборотных средств.

Подробнее узнать о программах Фонда можно на сайте организации.

Ранее стало известно, что новое производство тортов и пирожных откроют в Волоколамске. Его запустит компания «Хлебпром».

Благодаря открытию завода появятся более 400 новых рабочих мест.

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