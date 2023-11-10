Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал льготные кредиты более чем на 4,5 миллиарда рублей

«За все время работы Московский областной фонд микрофинансирования, основанный в 2009 году, выдал бизнесу региона почти три тысячи льготных займов на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей. Первый заем Фонда был выдан в феврале 2010 года», - сообщила Зиновьева.

Подать заявку на получение льготного займа можно на региональном портале госуслуг. Отмечается, что его максимальная сумма составляет пять миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач, поставленных правительству Московской области.

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