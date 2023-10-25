Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал более 2,5 миллиарда рублей в виде льготных займов
Фонд микрофинансирования Московской области выдал более 1,5 тысячи займов по льготным ставкам с 2019 года. Их общая сумма превысила 2,5 миллиарда рублей.
Получателями микрозаймов стали подмосковные представители сектора МСП, а также самозанятые региона.
«Сегодня Московский областной фонд микрофинансирования работает по графику - больше одного выданного займа за день. В среднем в течение последних пяти лет мы выдаем по 1,2 займа в рабочий день», - отметила заместитель председателя правительства Подмосковья, министр инвестиций Екатерина Зиновьева.
Предприниматели могут воспользоваться несколькими программами микрофинансирования. Так, они могут получить займы до пяти миллионов рублей под 2% годовых или на срок до трех лет. Подать заявку можно на портале госуслуг.
Ранее губернатор Андрей Воробьев указал, что поддержка инвесторов является одной из ключевых задач правительства Подмосковья.
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