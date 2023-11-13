Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал 200 льготных займов самозанятым за 3 года

«В 2021 году займы Фонда стали доступны и для самозанятых региона. На сегодняшний день с помощью этого инструмента они смогли привлечь более 80,4 миллиона рублей для решения своих бизнес-задач», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

За три года Фонд выдал 200 займов. Максимальная сумма кредита, на которую могут рассчитывать самозанятые, составляет пять миллионов рублей. Подать заявку на получение услуги можно по портале РПГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

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