Фонд микрофинансирования обновил программы поддержки малого и среднего бизнеса в Подмосковье

«Московский областной фонд микрофинансирования улучшил условия выдачи и сами кредитные предложения для самозанятых, а также малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели могут выбрать наиболее подходящую программу из 13 предложенных», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Условия получения льготного кредита упростили. Заем теперь можно взять на любые цели, связанные с развитием своего бизнеса. Срок кредитов - до трех лет, а сумма - от 500 тысяч до пяти миллионов рублей. По приоритетным направлениям ставки составляют от 2% до 11% годовых с залогом и от 6% до 12% без залога.

Подробная информация о программах фонда есть на сайте организации. Подать заявку на получение льготного займа можно онлайн по портале РПГУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил заметный рост малого бизнеса в регионе. Он добавил, что у властей «должно быть понимание» того, как идет администрирование и строятся отношения с бизнесом.

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