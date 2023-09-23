Фонд капремонта Подмосковья принял участие в V окружном совещании в Тамбове

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На мероприятии обсудили региональные программы капремонта в округе, банковское обслуживание и страхование региональных операторов, новые технологии и материалы и привлечение подрядчиков.

В Подмосковье работают 59 тысяч лифтов. С 2014 года 12,87 тысячи подъемников в многоквартирных домах. Они отечественного или белорусского производства.

«Весь лифтовой парк, отработавший нормативный срок (25 лет), заменен. С 2020 года программа по замене лифтов идет в плановом режиме. С 2022 года действует программа по замене лифтов 20 лет. В 2023 году запланировано заменить 469 лифтов в 168 многоквартирных домах», - сообщил министр Антон Велиховский.

Больше всего в замене лифтов нуждаются такие муниципалитеты, как Богородский округ, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиев Посад, Королев и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей. Он назвал тему «чувствительной и важной».

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