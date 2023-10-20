Фонд капремонта Подмосковья объявил о наборе сотрудников
Фонд капитального ремонта Московской области осуществляет набор сотрудников в Центр управления проектами. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ региона.
В центре нужен помощник руководителя проекта. Он будет координировать работу руководителя, готовить аналитику, отчеты, мониторить процессы и контролировать сроки процессов.
«Требования: техническое образование, знание продуктов MS Office и ЭДО. Амбициозность, аналитическое мышление, пунктуальность, знание делового этикета приветствуется», - уточнили в ведомстве.
Также фонд ищет специалиста электронного документооборота, в обязанности которого войдет подготовка проектов, ответов на обращения, подрядчиков, органов местного самоуправления. Кандидату следует уметь структурировать и грамотно излагать мысли, а также знать ЭДО.
О работу можно узнать по телефону: 8(495)104-28-28, добавочный 140.
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