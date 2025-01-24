Фонд капремонта Подмосковья назвал плюсы инновационных подходов в проектах

К достоинствам инновационного подхода также относится снижение вредных выбросов и загрязнение воздуха, экономическая выгода, так как использование экологичных материалов снижает затраты на эксплуатацию зданий и поддержка местных производителей.

«Современные подходы в капремонте - это инвестиция в будущее. Мы не только улучшаем условия жизни, но и заботимся о природе, поддерживаем экономику государства и создаем современные, комфортные пространства для жителей», - подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Напомним, узнать, включен ли дом в программу капремонта, можно по ссылке.