Фольклорный фестиваль проведут в Богородском округе 7 октября
Фольклорный фестиваль «Осенины» пройдет в Богородском округе 7 октября в культурном центре «Красный Электрик». На нем проведут мастер-классы, ярмарку и концерт.
Как рассказали в министерстве культуры и туризма Подмосковья, фестиваль направлен на популяризацию народного, фольклорного и казачьего творчества. На нем проведут концерт с участием ансамблей и солистов из Электростали и Богородского, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, ярмарку и организуют фотозону.
Вход на мероприятие свободный, фестиваль начнется в 11:00.
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