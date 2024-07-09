Фольклорный фестиваль начнется в усадьбе «Мураново» 13 июля

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Как пояснили в Министерстве культуры и туризма Московской области, фестиваль пройдет в музее-заповеднике Усадьба «Мураново».

Перед гостями выступят солисты Московской областной филармонии и Государственный академический оркестр солистов Московской областной филармонии «Русские узоры», а все желающие смогут научиться технике декупажа, росписи пряников, шитью игрушек и созданию глиняных чашек.

Также пройдет книжная ярмарка в усадебном парке, на которой состоятся творческие встречи с писателями и литературные чтения.

Фестиваль, который пройдет при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, завершится 14 июля 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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