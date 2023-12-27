ФОК с крытым катком построили на Рижском шоссе в Волоколамске

В Московской области к Новому году украсили общественный транспорт гирляндами, мишурой, разноцветными игрушками и новогодними плакатами. Праздничные автобусы можно встретить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и других городах региона, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«На маршрутах появились украшенные новогодние автобусы, в салонах „Мострансавто“ скоро запустят аудиопоздравления. Кроме того, на автовокзалах и автостанциях компании установили ели и украсили зоны ожидания», - рассказал зампред правительства - министр транспорта региона Алексей Гержик.

Также в автобусах будут транслировать новогодние видеопоздравления, их же можно будет встретить на вокзалах и автостанциях.

В этом году в Химках новогодним троллейбусом с гирляндами и праздничными плакатами управляет Дед Мороз. Помимо этого на маршрутах МЦД-3 иМДЦ-4 можно будет встретить украшенные электропоезда и ж/д станции.

В регионе работают 60 автобусов, забрендированных в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

Сейчас перед Подмосковьем стоит задача значительно повысить уровень культуры транспортного обслуживания , отметил губернатор Андрей Воробьев. Систему меняют поэтапно.

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