Флейтистка из Воскресенска Арина Залесина прошла обучение в образовательном центре «Сириус»
Ученица детской школы искусств № 5 в Воскресенске Арина Залесина прошла всероссийский отбор в образовательный центр «Сириус». Там юная флейтистка поучаствовала в программе для детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства.
Арина Залесина в центре «Сириус» стала участницей мастер-классов по композиции, сольфеджио, посетила занятия с концертмейстером и лекции по теории и истории музыки, сценическому движению и актерскому мастерству. Опытом с юными талантами поделились заслуженные артисты России и преподаватели ведущих музыкальных вузов. После флейтистка из Воскресенска выступила в концертной программе.
Кроме того, девушка представила Воскресенск на фестивале «Москва встречает друзей». Он прошел в Детской музыкальной школе имени Ференца Листа. Арина исполнила первую часть Концерта для флейты с оркестром французского композитора Жака Ибера.
Участие в концерте приняли юные музыканты из России, стран Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.
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