Флейтистка из Воскресенска Арина Залесина прошла обучение в образовательном центре «Сириус»

06 октября 2023, 09:46
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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Ученица детской школы искусств № 5 в Воскресенске Арина Залесина прошла всероссийский отбор в образовательный центр «Сириус». Там юная флейтистка поучаствовала в программе для детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства.

Арина Залесина в центре «Сириус» стала участницей мастер-классов по композиции, сольфеджио, посетила занятия с концертмейстером и лекции по теории и истории музыки, сценическому движению и актерскому мастерству. Опытом с юными талантами поделились заслуженные артисты России и преподаватели ведущих музыкальных вузов. После флейтистка из Воскресенска выступила в концертной программе.

Кроме того, девушка представила Воскресенск на фестивале «Москва встречает друзей». Он прошел в Детской музыкальной школе имени Ференца Листа. Арина исполнила первую часть Концерта для флейты с оркестром французского композитора Жака Ибера.

Участие в концерте приняли юные музыканты из России, стран Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды ко Дню учителя лучшим педагогам региона. Выдающиеся учителя и воспитатели получили знаки отличия, награды и премии.

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Дети Воскресенск
Почти 20 тысяч школьников побывали на дне открытых дверей в колледжах и техникумах Подмосковья
23 октября 2023, 15:24
Министерство образования МО
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Единый день открытых дверей провели в колледжах и техникумах Подмосковья в рамках федерального проекта «Профессионалитет». На мероприятиях побывали 22 тысячи человек.

По данным Министерства образования Подмосковья, Единый день открытых дверей собрал более 22 тысяч человек, в том числе около 17 тысяч учеников старших классов из 556 школ. В преддверии мероприятия провели тематические классные часы для 12 тысяч учащихся, а также организовали родительские собрания с участием 5,5 тысячи человек.

Для многих участников день открытых дверей стал стимулом поступить в колледж или техникум региона. Таким образом, Единый день открытых дверей показал востребованность среднего профессионального образования в Московской области. Мероприятие позволило школьникам и их родителям получить информацию об обучении по разным специальностям, оценить условия и перспективы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что педагоги из КНР будут преподавать китайский язык в регионе.

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Школьники
Губернатор Воробьев: коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в Подмосковье
23 октября 2023, 15:03
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Коммунальные службы Подмосковья усиленно готовятся к зиме. В этой задаче необходимы четкие алгоритмы работы и людей, и техники, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести в том числе с помощью электронных сервисов.

«Пока зима не наступила, хотя ее проблески мы видели вчера - первый снег. Нам очень важно, чтобы вся дорожная техника, все дорожные службы, специалисты и их действия были согласованы. Знаю, что проведен семинар», - сказал губернатор на заседании областного правительства.

Один только блок благоустройства отвечает за содержание 22,3 тысячи дворов, проездов, общественных территорий.

«Этой зимой у нас будет задействовано почти 3,9 тысячи единиц специальной техники, более 18 тысяч человек, а также 1,4 тысячи средств малой механизации», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она объяснила алгоритм работы в снежные дни. Инспекторский состав мониторит прогноз погоды, сообщает в Центр управления регионом и сигнализирует о том, что необходимо выдать задание коммунальным службам.

«Делаем это вечером предыдущего дня, чтобы утром все были наготове. В шесть утра выходят дворники и техника, а также инспекторский состав сопровождает сложные дни больших снегопадов и выход техники на линии», - добавила она.

Для контроля задействуют и видеонаблюдение - умные камеры с функциями распознавания объектов и другими возможностями.

Всего на уборку снега с момента его завершения отводят сутки. На вывоз снега - не более пяти суток.

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Благоустройство Андрей Воробьев Дороги Погода
«Нужно сделать все от нас зависящее». Детский омбудсмен Подмосковья — о предотвращении суицидов среди подростков
23 октября 2023, 14:47
Пресс-служба управления по правам ребенка в Подмосковье
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Единый алгоритм противодействия суицидам среди подростков выработают в Подмосковье. Задачей занимаются весь правоохранительный блок и детский обмудсмен Ксения Мишонова. Необходимо сделать все для решения этой проблемы, подчеркнула она.

Ксения Мишонова во время открытия совещания в Доме правительства Московской области указала, что каждая попытка суицида - крик ребенка о помощи.

«Если трагедия случилась, значит где-то мы, взрослые, не досмотрели, что-то пропустили. Близким легче заметить, что с ребенком что-то не так», - поделился специалист.

Она подчеркнула, что педагоги в школах и взрослые, которые окружают детей, по очевидным маркерам могут понять, что подросток оказался в беде. Региональные ведомства продолжают уделять большое внимание профилактике этого явления, но случаи попыток суицидов в детской среде по-прежнему происходят.

«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы таких случаев у нас в регионе стало меньше», - указала Ксения Мишонова.

В заключение она добавила, что недостаточно определить детей из группы риска. Важно вовремя заметить, что ребенок находится в кризисном состоянии и оказать ему необходимую помощь.

В обсуждении этой важной темы приняли участие представители Прокуратуры Московской области, Следственного комитета Московской области, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления региональной безопасности, Министерства образования и Министерства здравоохранения Московской области, областной комиссии по делам несовершеннолетних, представители ряда городских округов.

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Дети
Концерт воспитанников детской школы искусств прошел в галерее имени Горшина в Химках
23 октября 2023, 14:45
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики и преподаватели Центральной детской школы искусств в Химках провели концерт классической музыки «Здесь все поет…» в картинной галерее имени Сергея Горшина. В программу мероприятия вошли академический вокал, фортепиано, скрипка, сольные и ансамблевые номера.

Концерт прошел в камерной обстановке.

«Мы с коллегами из других школ искусств и культурных центров постоянно экспериментируем с созданием новых форматов выступлений. <…> Этот концерт - результат такого эксперимента, организованного в содружестве с галереей имени Горшина», - рассказала депутат Совета городского округа Химки Инна Монастырская.

Она добавила, что в этом сезоне уникальные встречи с классикой и искусством для горожан организуют и в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Напомним, Центральная детская школа искусств в этом году принимает участие в реализации национального проекта «Культура». Учреждение получило грант на закупку новых инструментов, оборудования и методических материалов.

Сейчас в школе обучаются 2,3 тысячи детей. В учреждении открыты хореографическое, художественное и музыкальное отделения, а также отделение современного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Дети Химки Концерты

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