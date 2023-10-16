Флешмоб в соцсетях и концерт провели в Лобне ко Дню отца

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День отца празднуют в России в третье воскресенье октября. Такой праздник официально утвердили в 2021 году. В этом году он пришелся на 15 октября.

Специально к празднику в школе № 10 запустили флешмоб: дети опубликовали в социальных сетях фотографии отцов и добрые пожелания. В школе № 9 с детьми провели тематические беседы «Папа-это звучит гордо» и «Мой папа лучше всех». Ребята узнали об истории праздника и отгадали загадки о профессиях. После они приняли участие в мастер-классе по изготовлению подарка для папы своими руками.

Праздничную программу ко Дню отца провели в доме культуры «Луговая». Для гостей провели викторины и конкурсы, также выступил хореографический ансамбль «Изумруд».

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