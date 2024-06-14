Флешмоб в честь Дня России прошел в Чехове

Около 150 человек прошли по улицам Чехова под музыку. Среди них оказались участники военно-патриотического клуба «Цитадель», представители молодежного парламента, чеховского клуба волонтеров и участники трудовых бригад.

«Этот день очень важен для всей нашей страны, особенно в нынешнее время. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто присутствует сегодня. Смотря на эту картину, хочется радоваться. Это вызывает огромную радость за будущее поколение, на котором будет строиться история нашей страны», - сказала временно исполняющая обязанности председателя молодежного парламента Чехова Регина Бобова.

Шествие завершилось в городском парке, где развернули флаг шириной 15 метров. Затем более 400 человек спели гимн страны под аккомпанемент оркестра «Серебряные струны».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня России. Тематические мероприятия прошли почти в 90 парках региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».