14 июня 2024, 09:51

Флешмоб в честь Дня России прошел в Чехове

Телеканал «360»
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Молодежный флешмоб в честь Дня России прошел в Чехове. В нем приняли участие более 400 человек. У Дома культуры «Дружба» они развернули около сотни триколоров.

Около 150 человек прошли по улицам Чехова под музыку. Среди них оказались участники военно-патриотического клуба «Цитадель», представители молодежного парламента, чеховского клуба волонтеров и участники трудовых бригад.

«Этот день очень важен для всей нашей страны, особенно в нынешнее время. Хочется выразить огромную благодарность всем тем, кто присутствует сегодня. Смотря на эту картину, хочется радоваться. Это вызывает огромную радость за будущее поколение, на котором будет строиться история нашей страны», - сказала временно исполняющая обязанности председателя молодежного парламента Чехова Регина Бобова.

Шествие завершилось в городском парке, где развернули флаг шириной 15 метров. Затем более 400 человек спели гимн страны под аккомпанемент оркестра «Серебряные струны».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о праздновании Дня России. Тематические мероприятия прошли почти в 90 парках региона.

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Флешмобы Чехов
14 июня 2024, 11:19
Киовский парк стал главной площадкой празднования Дня России в Лобне
Телеканал «360»
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День России в Лобне всегда отмечают с размахом. Концерты, конкурсы, викторины и мастер-классы проходят во всех микрорайонах города. В этом году центральной площадкой стал старинный Киовский парк, который недавно обновили.

Неравнодушных людей в Лобне - сотни, и это еще раз подтвердила недавняя операция по спасению огаря, который на стройке испачкался в мазуте и не мог летать. Совместными усилиями администрации города, строителей и волонтеров птицу поймали и передали специалистам. Совсем скоро утка вернется в родной пруд, а всех участников «утиной истории» отметили на праздничной сцене за неравнодушие и любовь к природе.

Свой город и его достопримечательности очень любят и участники фотоконкурса «Вохуш - хранитель Шуховской башни», которых также наградили на празднике. Победителем стал Эдуард Рекашус.

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Мастер-классы по рисованию и изготовлению сувениров, катание на лошадях, аквагрим, сладкая вата, веселые старты и праздничный концерт. Каждый смог найти себе занятие по душе. Непременный атрибут праздника - российский триколор - растянули ребята из кадетского класса третьей школы. Гимн спели хором, к которому присоединились все участники праздника.

«Я горжусь, что живу в России, и я очень горжусь, что сейчас в Лобне. Уважайте Россию, любите Россию. Россия - великая, Россия - победная, Россия - доблестная. Я желаю вам мира, добра, благополучия. С праздником!» - поздравила жителей глава городского округа Лобня Анна Кротова.

Желающие могли принять участие в акции «Доброе дело». Волонтеры развернули палатку, где принимали гуманитарную помощь и письма бойцам со словами поддержки и благодарности.

Лобненских добровольцев, которые очень многое делают для поддержки военнослужащих и их семей, наградили на главной сцене праздника. В округе несколько организаций, каждая из которых вносит свой вклад в общее дело.

Праздники Лобня
14 июня 2024, 11:08
Концерты и мастер-классы ко Дню России провели в Воскресенске
Телеканал «360»
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Жители Воскресенска отметили двойной праздник 12 июня: День города и День России. В честь этого там прошли концерты, мастер-классы, поэтические чтения и другие события.

В этот деть для жителей также провели спортивные турниры, ярмарку изделий ручной работы и многое другое.

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Праздник в парке Кривякино посвятили юбилею Александра Пушкина. Ему дети посвятили поделки и рисунки. Всех желающих также угостили чаем из самовара, который специально привезли из Тулы. Он может вскипятить разом 700 литров воды. Гости также смогли увидеть работы клуба «Фотолюбитель». Его участники представили более 500 работ.

Праздники Воскресенск
14 июня 2024, 10:54
Свыше 15 тысяч школьников и педагогов прошли обучение в технопарке в Долгопрудном
Министерство образования Московской области
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Технопарк Физтех-лицея имени Капицы открылся в Долгопрудном 1 сентября 2023 года. Это самый крупный детский технопарк в России. За это время в нем прошли обучение свыше 15 тысяч школьников и педагогов.

«Технопарк - уникальный проект, который позволяет детям всех возрастов изучать передовые технологии и делать свои первые открытия под руководством опытных наставников. Для ребят функционируют почти 60 лабораторий по 6 направлениям, многие из них созданы совместно с ведущими высокотехнологичными компаниями», - сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.

По его словам, учащиеся собирают роботов, разрабатывают VR-приложения, которые в дальнейшем представляют на научных форумах и конференциях.

Например, одна из ключевых разработок технопарка - робот-спортсмен, который умеет играть в футбол и выполнять различные спортивные упражнения.

Обучение в технопарке проходит и в каникулы. Узнать подробнее о программах и записаться на кружки можно на официальном сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о пристройке к СОШ № 1 в Королеве. По его словам, в новое здание переведут начальную школу.

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Дети Роботы Школьники
14 июня 2024, 10:23
Конкурс народного искусства «Хранители наследия России» прошел в Красногорске
Телеканал «360»
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Более 970 артистов приехали в Красногорск, где стартовал XVI фестиваль-конкурс народного искусства «Хранители наследия России». С 2008 года ведущие исполнители-народники знакомят зрителей со своим творчеством.

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Перед жюри фестиваля стояла непростая задача - за один день оценить конкурсные выступления гусляров и вокалистов, фольклорные ансамбли и семейные хоровые коллективы. На сцене свое творчество представили народники из разных городов России и ближнего зарубежья. Праздник получился насыщенным и для зрителей, и для участников.

Красногорск

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