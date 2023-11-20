Флешмоб «Мой врач — супергерой» провели ко Дню педиатра в Подмосковье

«За время флешмоба мы получили более 500 детских рисунков. Юные художники поразили креативом, наделяя своего врача суперспособностями: это и скоростные ботинки, и всеисцеляющий укол, и вкусные лекарства. В акции участвовали не только дети, но и их родители, присылая поздравления докторам», - рассказала главный внештатный педиатр региона, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Во флешмобе приняли участие разные медицинские учреждения Подмосковья.

«Можно сказать, что акция нашла отклик у пациентов и врачей. Надеемся, подобные флешмобы станут традицией. В прошлом году мы также проводили флешмоб „Спасибо, доктор“, к участию охотно присоединились и доктора, и дети», - добавила автор флешмоба, руководитель Учебного центра НИКИ детства Екатерина Паснова.

Чаще всего дети наделяли своего врача такими способностями, как умение летать, исцелять от всех болезней, бесконечной добротой, быстротой и устойчивостью к инфекциям.

Модернизация учреждений здравоохранения Московской области позволит привлечь профессионалов. Для достижения высоких результатов важно вести эту работу совместно с жителями и властями на местах, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.