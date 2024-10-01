Флешмоб ко Дню воссоединения новых регионов с Россией прошел в Дмитрове

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Студенты института непрерывного образования в Дмитрове поучаствовали в просветительской программе «Навеки вместе!». Она прошла с участием писателя, краеведа Аркадия Зюзина в центральной библиотеке.

Детский патриотический флешмоб провели в центре культурного развития «Подосинковский». Ребятам рассказали о событиях, предшествовавших воссоединению с Россией. После участники мероприятия создали флаги Родины.

Лекция об истории освоения территорий Донбасса и Новороссии Россией прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». Всем участникам мероприятий напомнили, что они могут поддержать жителей новых регионов разными способами.

К примеру, сотрудники центра культурного развития «Синьковский» поучаствовали в сборе и передаче гуманитарной помощи подшефным регионам. Консервы, мед, варенье, соления и другие продукты они передали в местное отделение партии «Единая Россия».

Также в округе состоялась благотворительная акция «Щедрая осень». На собранные в ее рамках средства закупили и передали в зону СВО инструменты и оборудование.

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