Флешмоб к 10-летию образования ДНР прошел в Чехове

Молодежь округа подготовила зажигательный флешмоб, на площадь пере дворцом культуры вынесли полсотни флагов.

«Это наш привет донецким ребятам и своеобразное поздравление с 10-летием образования Донецкой Народной Республики», - рассказала заведующая Дворца культуры «Дружба» в Чехове Валентина Губанова.

Около 100 участников творческих коллективов и волонтеров объединились, чтобы провести этот флешмоб. Каждый из участников вкладывает свои особые смыслы.

«Главная цель флешмоба - патриотическое воспитание детей. Чтобы люди знали больше о своей стране. О том, что присоединились новые республики. Я испытываю чувства радости, патриотизма, гордости за свою страну», - поделился волонтер Вячеслав Сомкин.

Десять лет назад началась новая страница в истории Донецкой Народной Республики. На референдуме в мае 2014 года подавляющее большинство жителей высказались за независимость шахтерского края и отказались оставаться в составе Украины. Жители Московской области наряду с представителями других регионов сражаются сегодня ради восстановления границ и инфраструктуры республики, которая вошла в состав России.

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