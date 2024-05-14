14 мая 2024, 10:27

Флешмоб к 10-летию образования ДНР прошел в Чехове

Телеканал «360»
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Десятилетие со дня образования Донецкой Народной Республики отметили в Чехове. На площади перед Дворцом культуры «Дружба» прошел танцевальный флешмоб.

Молодежь округа подготовила зажигательный флешмоб, на площадь пере дворцом культуры вынесли полсотни флагов.

«Это наш привет донецким ребятам и своеобразное поздравление с 10-летием образования Донецкой Народной Республики», - рассказала заведующая Дворца культуры «Дружба» в Чехове Валентина Губанова.

Около 100 участников творческих коллективов и волонтеров объединились, чтобы провести этот флешмоб. Каждый из участников вкладывает свои особые смыслы.

«Главная цель флешмоба - патриотическое воспитание детей. Чтобы люди знали больше о своей стране. О том, что присоединились новые республики. Я испытываю чувства радости, патриотизма, гордости за свою страну», - поделился волонтер Вячеслав Сомкин.

Десять лет назад началась новая страница в истории Донецкой Народной Республики. На референдуме в мае 2014 года подавляющее большинство жителей высказались за независимость шахтерского края и отказались оставаться в составе Украины. Жители Московской области наряду с представителями других регионов сражаются сегодня ради восстановления границ и инфраструктуры республики, которая вошла в состав России.

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Флешмобы Чехов
14 мая 2024, 12:55
Третий этап шахматного турнира завершился в Егорьевске
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Соревнования третьего этапа шахматной лиги завершились в Егорьевске. В турнире приняли участие более 50 игроков разных возрастов из Москвы, Шатуры, Коломны, Орехово-Зуева, Раменского, Воскресенска, Люберец и Рязани.

По словам главного судьи соревнований Евгения Савельева, на этом этапе участники играли в быстрые шахматы или рапид, где на обдумывание ходов игроки получают 10 минут.

«Партия в рапиде получается более углубленной, есть время подумать, ошибок совершается меньше по сравнению с блицем, такой контроль времени удобен для школьников и ветеранов», - рассказал Савельев.

Иван Нестеров из Рязани стал победителем абсолютного зачета, а также занял первое место среди школьников. Среди игроков старше 60-ти лет победу завоевал рязанец Валерий Корябкин, а среди девушек лучшей шахматисткой стала Ангелина Устинович из Рязани.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Школьники Егорьевск
14 мая 2024, 12:48
Спортсмен из Сергиева Посада победил на турнире по джигитовке
Министерство социального развития Московской области
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Вомпитанник семейного центра «Надежда» из Сергиева Посада Алексей Надыбин выиграл на соревнованиях по джигитовке. Турнир прошел 10 мая в Подмосковье.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, Алексей состоит на сопровождении в семейном центре как сирота.

Джигитовка - это вид конного спорта, скачка на лошади с выполнением гимнастических и акробатических трюков «Благодаря примеру, смелости и упорству Алексея можно точно сказать, что человек может достичь всего чего захочет. Сотрудники Семейного центра „Надежда“ и Министерство социального развития Подмосковья гордятся Алексеем и желают успехов и дальнейших побед», - сказали в ведомстве.

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Спортсмены Сергиев Посад
14 мая 2024, 12:32
Подмосковную «Медицинскую школу» отметили на национальном уровне
Телеканал «360»
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Образовательный проект коломенской гимназии № 9 «Медицинская школа» вышел в финал престижной национальной премии «Россия — мои горизонты». Об успехах предпрофессиональной программы и ее предназначении в интервью Юлии Минаковской на 360.ru рассказал директор образовательного учреждения Михаил Руденков.

«Этот проект „родился“ в 2020 году для развития профильного образования нашей гимназии. В рамках естественно-научного направления нашим будущим врачам и инженерам стало тесно, и перед нами встала задача создать два полноценных класса - инженерный и медицинский. Проект медицинского класса у нас развивается очень успешно. В этом году мы прошли отбор на национальную премию и стали финалистами», - рассказал Руденков.

Предпрофессиональную подготовку выстроили по принципу треугольника, где вершинами стали школа, вуз и работодатель. Обратились в Коломенскую больницу, там идею поддержали. Главный врач Олег Митин сразу откликнулся, и делу дали ход. Ректор Рязанского медицинского университета имени академика Павлова также моментально согласился на инициативу.

В медицинских классах гимназии № 9 занимаются ребята старшего звена. Основу составляют профильные химико-биологические классы, куда ученики проходят индивидуальный отбор. Ребята изучают предпрофессиональную программу на базе Рязанского медуниверситета. Дважды в год будущие студенты приезжают на семинары к медикам, ходят на очные лекции, участвуют в разных активностях.

«Одна из причин, по которой наш проект отметили, связан с продуктивностью наших классов. Мы сделали уже два полноценных выпуска, это около 60 человек. 45 из них поступили в медицинские вузы. Это серьезное достижение», - добавил директор.

Успех Гимназии № 9 оценили и в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Проект постоянно развивается и совершенствуется. Этим летом планируется открытие летней медицинской школы для семиклассников, готовится особая программа. Кроме того, в школе откроют специализированную медико-биологическую лабораторию. С этим помог глава Коломны Александр Гречишев, который во время своего визита в гимназию пообщался с детьми и поручил исполнить их наказ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске откроется летом.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад
14 мая 2024, 12:30
Подмосковье победило на всероссийском турнире по регби
Федерация регби России
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Спортсменки из Московской области взяли золото на всероссийском турнире по регби. Также в копилке Подмосковья серебро и бронза на первенстве России.

Победителями всероссийских соревнований «Весенний турнир» стали регбистки из Долгопрудного. В финале команда «Долгопрудненские соколы» обыграла «Красный Яр» со счетом 25:5.

На первенстве России по регби-7 среди девушек до 18 лет сборная региона заняла второе место. В решающем матче представительницы Подмосковья уступили сборной Пензенской области со счетом 10:31.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье откроет 105 загородных лагерей в этом году. Там смогут отдохнуть 100 тысяч детей.

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Спортсмены

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