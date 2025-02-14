Флаг с зоны СВО передали музею Великой Отечественной войны в Можайске

Вячеслав Коростелев занимался кузнечным делом, но весной она отправился добровольцем на фронт после гибели сына.

«Как раз в это время казаки формировали свою боевую единицу, и я вошел в нее. В составе Боевого армейского специального резерва я попал служить в Пятый Добровольческий десантный штурмовой батальон. Пригодилась полученная в армии специальность сапера», - рассказал Вячеслав Коростелев.

Василий Михайлович Овчинников перед отправкой на фронт передал Вячеслава Коростелеву флаг Можайска. Для бойца он был символом малой Родины в трудные времена.

«Особенно тяжелым был штурм деревни Долгенькая на границе с Донецкой Народной республикой. Мы продвигались на метры, потом на неделю затихали. Но всегда со мной был флаг родного Можайска», - поделился воспоминаниями Вячеслав.

Батальон успешно освободил и другие населенные пункты от противника. Вячеслав, став к тому времени уже командиром временного пункта дислокации, не расставался с флагом Можайска.

Он сохранил его в боях и передал музею Великой Отечественной войны, где флаг Можайска занимает почетное место в выставочном центре.