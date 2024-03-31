Флаг Орехово-Зуева подняли на горе Айкуайвенчорр в Хибинах

Юные боксеры из Подмосковья и Владимирской области собрались на турнире в память о Даниле Зудкове в Ликино-Дулева. В соревнованиях приняли участие более 60 молодых спортсменов в возрасте от 11 до 17 лет.

Бокс, по мнению многих, является спортом для тех, кто обладает сильным духом и готов бороться до конца. Данила Зудков был именно таким человеком. Турнир, который прошел в спортивной школе «Феникс», был посвящен памяти всех героев, погибших в зоне СВО.

Все участники турнира демонстрировали жажду победы и готовность к борьбе, но только самые сильные оказались в числе победителей. Лидеров определяли после каждого поединка.

Турнир в память о Даниле Зудкове впервые прошел три года назад и сегодня стал крупным соревнованием, в котором участвуют спортсмены из Подмосковья и Владимирской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».