ФК «Коломна» приступил к тренировкам на новом стадионе «Авангард»

Новое футбольное поле на стадионе занимает площадь более семи тысяч квадратных метров. По периметру установлены мачты освещения высотой свыше 40 метров - одни из самых высоких в Подмосковье, что обеспечивает отличное освещение в любое время суток.

Тренер Александр Куранов отметил, что футбольное поле с подогревом позволит спортсменам тренироваться круглогодично без перерывов на зимний период. Стадион полностью соответствует единому современному стандарту, применяемому при строительстве новых спортивных сооружений Подмосковья. Это обновление открывает новые возможности для развития спорта в регионе и привлечения большего числа зрителей на матчи и тренировки.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».