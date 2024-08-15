15 августа 2024, 19:54

ФК «Дмитров» возглавил таблицу чемпионата Московской области Лиги Б‑1

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В минувшие выходные в подмосковном Марфино состоялась первая домашняя игра клуба «Дмитров» после небольшого перерыва в рамках чемпионата Московской области по футболу среди мужских команд. Дмитровчане одержали уверенную победу над командой ФК «Чайка» из Королева со счетом 2:1.

Матч 12-го тура межмуниципальных соревнований Московской области по футболу - Лига Б-1 - прошел в спортивном комплексе «Марфино». Встреча началась активно, и уже в первом тайме дмитровчане продемонстрировали свою силу. Голы в ворота соперника забили Глеб Бородачев и Алексей Чаус, обеспечив команде важные три очка.

По итогам 12 матчей ФК «Дмитров» имеет 10 побед и 30 очков, что позволяет им уверенно лидировать в турнире.

В следующем туре дмитровские футболисты встретятся с командой из городского округа Красногорск. Матч состоится 17 августа в 12:00 на стадионе «Зоркий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Футбол Дмитров
15 августа 2024, 19:57
Вечер памяти народного артиста Марка Бернеса пройдет в Химках 16 августа
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Вечер памяти народного артиста РСФСР Марка Бернеса пройдет в многофункциональном комплексе «Восход» в Химках. Жителям расскажут о жизни и творчестве артиста.

Марк Бернес стал широко известен благодаря ролям в фильмах о Великой Отечественной войне. Для гостей мероприятия исполнят известрые песни артиста.

«Фильмография Марка Бернеса насчитывает 35 картин. Самые известные из них - „Максимка“, „Женя, Женечка и „Катюша“, „Запасной игрок“, а также уже упомянутые „Два бойца“ и „Истребители“. На встрече мы расскажем о каждой из этих ролей более подробно. Вход свободный», - рассказала лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова.

Мероприятие пройдет в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. Она обновляется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Концерты
15 августа 2024, 19:51
Приемная кампания завершилась в колледже «Подмосковье»
Министерство образования МО
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Прием документов завершился в колледже «Подмосковье». На протяжении почти двух месяцев сотрудники учебного заведения и студенты активно помогали абитуриентам выбрать профессию.

Специалисты отвечали на все возникающие вопросы, включая детали направлений, предложенных в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа Виктория Кашкина отметила высокую активность приемной кампании этого года.

Несмотря на возможность подачи заявлений через интернет, многие абитуриенты предпочли посетить колледж лично. Это дало им возможность пообщаться с сотрудниками и амбассадорами, лучше узнать образовательное учреждение, а также участвовать в экскурсиях и мастер-классах, которые проходили в лабораториях и мастерских.

В этом году было подано более семи тысяч заявлений на обучение, из которых свыше двух тысяч касались специальностей программы «Профессионалитет». Конкурс на эти направления составил от четырех до семи человек на место. Особенно высокий интерес наблюдался к специальностям в области «Туризм и сфера услуг», что указывает на их востребованность на рынке труда в Подмосковье.

Ключевыми аспектами программы «Профессионалитет» являются активное взаимодействие с работодателями, практическая направленность обучения и гарантированное трудоустройство. Благодаря тесному сотрудничеству с профильными предприятиями региона колледж способен подготовить высококвалифицированных специалистов, готовых к работе сразу после окончания обучения без необходимости длительной адаптации.

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Студенты Образование
15 августа 2024, 18:37
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов вечером 15 августа
Медиасток.рф
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Загруженность дорог Московской области оценили в пять баллов вечером 15 августа. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском и Новорязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение также затруднено на Пятницком, Щелковском, Носовихинском, Мякининском и Каширском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Пробки Дороги
15 августа 2024, 18:05
Еще 27 дворов благоустроили в Люберцах
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Благоустройство дворов продолжается в Люберцах. Так, в округе привели в порядок еще 27 локаций. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Дворы благоустроили на улицах Шевлякова, Лорха, Попова, Урицкого, Юбилейной и других. Помимо этого, работы провели в поселках Малаховка, Октябрьский, Красково и Томилино. Напомним, что в прошлом году в округе привели в порядок 27 территорий.

До 30 августа на портале госуслуг проходит опрос по теме благоустройства придомовых территорий. Все желающие могут сделать свой выбор за наиболее предпочтительные локации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион вошел в тройку лидеров по качеству городской среды за 2023 год.

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Пробки Дороги

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