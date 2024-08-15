ФК «Дмитров» возглавил таблицу чемпионата Московской области Лиги Б‑1

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Матч 12-го тура межмуниципальных соревнований Московской области по футболу - Лига Б-1 - прошел в спортивном комплексе «Марфино». Встреча началась активно, и уже в первом тайме дмитровчане продемонстрировали свою силу. Голы в ворота соперника забили Глеб Бородачев и Алексей Чаус, обеспечив команде важные три очка.

По итогам 12 матчей ФК «Дмитров» имеет 10 побед и 30 очков, что позволяет им уверенно лидировать в турнире.

В следующем туре дмитровские футболисты встретятся с командой из городского округа Красногорск. Матч состоится 17 августа в 12:00 на стадионе «Зоркий».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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