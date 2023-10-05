Физмат-лицей в Сергиевом Посаде достроят к сентябрю 2024 года
В Сергиевом Посаде продолжается строительство физмат-лицея для 525 учащихся. На данный момент на объекте завершаются фасадные работы.
«На площадке 109 рабочих и шесть единиц техники. Выполняются отделочные работы, монтаж окон и витражей, устройство внутренних инженерных сетей. Ведется благоустройство прилегающей территории», - уточнили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.
В новом здании лицея будут обучаться школьники с 5 по 11 классы. Для ребят оборудуют учебные кабинеты, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медблок, столовую и другие необходимые помещения. На прилегающей территории появятся стадион и спортивные площадки. Открытие лицея запланировано на 1 сентября 2024 года.
Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал запустить отопление в социальных учреждениях региона.
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