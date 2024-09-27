Физкультурный комплекс построят в Домодедове к концу 2025 года
В Домодедове стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Авиационный. В нем жители смогут заниматься фитнесом, единоборствами и различными групповыми занятиями.
Ход работ оценила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева. Сейчас на площадке работают 45 человек. Они возводят монолитные конструкции, систему отопления и проводят подготовительные работы по отделке.
«Строительство ФОКа идет за счет средств инвестора. Кроме нового места для занятия спортом здесь появятся дополнительные рабочие места для жителей нашего округа», - рассказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
Открытия комплекса очень ждут жители микрорайона Авиационный. Здесь они смогут ходить в бассейн, заниматься фитнесом и различными видами спорта.
Завершить работы должны к концу следующего года.
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