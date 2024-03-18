18 марта 2024, 18:58

Финансовые квизы и квесты провели на стенде Подмосковья на выставке «Россия»

Дмитрий Белицкий
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Фестиваль финансовой культуры и грамотности продолжается в Московской области. На этой неделе центральной площадкой мероприятия стал стенд Подмосковья на выставке-форуме «Россия».

На стенде Подмосковья проводят викторины и квесты по кибербезопасности, лекции и квизы по финансовой грамотности, презентации банковских продуктов и многое другое. Например, сегодня ПСБ и Академия ПСБ провели викторину по кибербезопасности «Киберзащитники» и квест по финансовой грамотности. Участники акции научились создавать финансовую «подушку безопасности», распознавать интернет-мошенников и делать первые шаги в инвестициях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Деньги Выставка-форум «Россия»
18 марта 2024, 19:34
Подмосковный комитет по конкурентной политике на прошлой неделе опубликовал 23 закупки
Медиаархив Подмосковья
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Комитет по конкурентной политике Московской области с 11 по 15 марта опубликовал 23 закупки. Исполнителям предстоит выполнить разные работы: от поставки в школы комплектов изделий с государственной символикой до капитального ремонта зданий медицинских учреждений.

Так, в рамках программы «Создание детских технопарков „Кванториум“ в детские технопарки Одинцовского и Дмитровского городских округов исполнители поставят новое оборудование. Это и ноутбуки, и станки лазерной резки, дальномеры, паяльные станции для точечной сварки.

Планируется капитальный ремонт ГБПОУ МО «Раменский колледж» в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

В городском округе Красногорск ищут подрядчика для реконструкции тепловой сети, а в Волоколамском запланированы работы по капитальному ремонту тепловых сетей.

Также опубликована закупка для Главного управления региональной безопасности Московской области - ведомству необходимы специальные легковые автомобили для использования в подразделениях правоохранительных органов.

Ознакомиться со всеми лотами можно в Единой информационной системе и на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Аукционы Парки
18 марта 2024, 19:11
Противопожарные рейды пройдут в лесах Подмосковья с 18 марта по 12 мая
Комитет лесного хозяйства МО
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Противопожарные рейды «Смежник» стартовали в лесах Подмосковья. Лесная охрана проверит, как собственники и арендаторы участков, граничащих с землями лесного фонда, выполняют установленные законодательством требования по предотвращению лесных пожаров.

По словам заместителя председателя Правительства Московской области - министра сельского хозяйства и продовольствия, курирующего лесное хозяйство, Владислава Мурашова, основная цель профилактического мероприятия «Смежник» обеспечение пожарной безопасности на территории лесного фонда и контроль исполнения требований правил пожарной безопасности в лесах «Если в случае неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности были уничтожены или повреждены лесные насаждения и им причинен значительный ущерб, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности по статье 261 Уголовного кодекса Российской Федерации», - пояснил Мурашов.

Лесная охрана с 18 марта по 12 мая будет регулярно проверять своевременную очистку земли от сухой травянистой растительности, валежника, отходов производства и потребления, горючих материалов на полосе не менее десяти метров от границ территории леса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Правила
18 марта 2024, 18:41
Аукционы по капремонту, поставке и вводу оборудования в медучреждениях объявили в Подмосковье
Медиаархив Подмосковья
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Электронные аукционы на выполнение работ по капитальному ремонту, поставке и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования в лечебных учреждениях объявили в Московской области. Работы проводятся в рамках государственной программы «Здравоохранение Подмосковья» и финансируются за счет средств регионального бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующие извещения опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Исполнителям предстоит подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания и работы по капитальному ремонту в лечебных учреждениях, установить и ввести в эксплуатацию медицинское оборудование.

Всего планируется поставить и ввести в эксплуатацию 76 единиц медицинского оборудования.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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Аукционы Ремонтные работы
18 марта 2024, 18:34
Подмосковье выиграло 6 медалей на соревнованиях за кубок Евразийских стран по прыжкам в воду
фото: Илья Хамов
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Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. В копилке Московской области три золотые и три серебряные медали. Об этом сообщили в пресс-службы Министерства физической культуры и спорта региона.

В составе команды сборной России выступали спортсмены из Московской области: Кристина Ильиных, Елизавета Кузина, Виктория Казанцева, Александр Бондарь.

Елизавета Кузина заняла первое место в прыжках с трехметрового трамплина. Кристина Ильиных и Елизавета Кузина взяли золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. Серебряная награда в этой дисциплине досталась подмосковной спортсменке Виктории Казанцевой и Надежде Трифоновой из Санкт-Петербурга. Также победителями в синхронных прыжках в воду с десятиметрового трамплина стали Виктория Казанцева в паре с Екатериной Беляевой из Москвы.

В мужских соревнованиях в этой же дисциплине Александр Бондарь из сборной Московской области в паре с Русланом Терновым из Пензы завоевали серебряную медаль.

Всего в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, Венесуэлы, Кубы и других стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены

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